Letbanen. - De selvfede byrødder ved bedre

Det luner gevaldigt, når ekspertisen træder i karakter. Således peger trafikforsker Harry Lahrmann på, at han ikke har set evidens for, at byudvikling sker på baggrund af etablering af en letbane. Letbanen handler mere om image end transport, fortsætter Lahrmann.

Trafikforskeren mener endvidere, at de såkaldte BRT-busser er en langt bedre infrastrukturel løsning end letbaner.

Efter min mening er disse udsagn ikke til at tage fejl af, men vore selvfede byrødder synes at vide bedre trods beviser på det modsatte.

I 2013 fik den til 250.000 kroner netop portrætterede Anker Boye endnu et flip af storhedsvanvid og satte sig i hovedet, at nu skulle byen transformeres fra en simpel provinsby til storby. Alene dette prædikat er vi mange, der siden har moret os kosteligt af.

Man kan naturligvis ikke foretage folkeafstemninger af alt, hvad der rører sig i samfundet, men Lizzia Hasler er af den opfattelse, at skamferingen af Odense burde have været genstand for en afstemning blandt borgerne. I denne så vigtige sag for byen har hun overordnet betragtet ganske ret.

Et historisk øjeblik blev det kaldt af nogle, der tirsdag overværede nedlæggelsen af det første skinnestykke. Letbanedirektør Mogens Hagelskær opfordrede ved samme lejlighed odenseanerne til at følge med i udviklingen frem mod åbningen.

Denne opfordring vil næppe fænge hos flertallet.