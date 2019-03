Letbanebyggeri. Kommunen bør støtte Fyns Grafiske Værksted

Åbent brev til Peter Rahbæk Juel og byrådet.

Medlemmerne af Fyns Grafiske Værksted har netop modtaget et brev fra bestyrelsen. Værkstedet er i meget store økonomiske vanskeligheder. På randen til at måtte lukke.

Man foreslår noget, der ligner en fordobling af kontingentet til kunstnerne for at kunne arbejde på dette helt unikke værksted. Det er i nærheden af 2000 kroner pr. år for at være medlem og for at komme ind og dreje med valsen. Herudover skal kunstneren selv betale alle materialer mv. Det er en stor udfordring for kunstnerne, der lever på et eksistensminimum.

En af årsagerne til problemet er det manglende salg og manglende besøg af kunder og turister på grund af ufremkommeligheden. Der er ingen lyst til at færdes i området, derfor intet salg.

Jeg mener, at har man råd til enorme udgifter til en unødvendig letbane, har man også råd til at værne og understøtte Fyns Grafiske Værksted. Værkstedet er unikt for byen. Det er nu, I skal træde til med grunkerne. Der bør være langt større bevidsthed om og forståelse for, at stort set ingen kunstnere kan leve af deres kunst. Lever på fattigdomsgrænsen samtidig med at museumsdirektørerne, topembedsmændene og politikerne har en månedsløn på 100.000 til 150.000 kroner plus høje honorarer fra bestyrelser mv.

Husk, det er kunstnerne, der producerer indholdet til kunstmuseerne, og derfor skal de honoreres ordentligt, og de skal have gode arbejdsmuligheder, som f.eks. grafisk værksted.

Der bør samtidig være langt større bevidsthed om, at kunsten er så utrolig vigtig for de samme embedsmænd, erhvervsledere og for samfundet generelt. Kunstnerne har en særlig kompetence. De kunne f.eks. indlemmes som kreative medlemmer i virksomhedernes bestyrelser. Herudover anvendes langt mere i erhvervslivet. De er rigtig spændende og gode at samarbejde med.

Men giv dem dog nu en hjælpende hånd i forbindelse med driften af Fyns Grafiske Værksted.