Letbane. Brug nu forsinkelsen på den bedste måde

Læserbrev: Den uheldige udsættelse af letbaneprojektet er pokkers ærgerlig, men måske en oplagt mulighed til at udnytte forsinkelsen proaktivt. Det må kunne lade sig gøre at gennemteste vogne og banestrækningerne ind til parkeringskælderen, således alt er i orden, når den sidste strækning står klar. Man kunne forestille sig, at der blev etableret midlertidige endestationer ved Benedikts Plads og ved banegården, således at strækningerne fra endestationerne til bymidten kunne gennemtestes med passagerer fra begge sider af byen. I perioden kunne der etableres midlertidig shuttlebus imellem Benedikts Plads og banegården. Således løses mange af de største problemstillinger, der fra forskellig side er blevet rejst i anledning af forsinkelsen.