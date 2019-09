Letbane. Anker Boye-gaven, der bliver ved med at give

Læserbrev: Forestil dig en bus, der kun kører omkring 20 km/t. Forestil dig så, at den bus kun kan køre på én vej, og hvis din fantasi ellers tillader det, så forestil dig, at den også har et nærmest allergisk forhold til nedfaldne blade. Og sidst men ikke mindst, at det er dig som skatteborger, der betaler regningen.

Den bus hedder letbanen.

Nu er etape 1 vedtaget, og bygningsarbejdet er påbegyndt, så at bremse den proces ville selvfølgelig være en hovedløs gerning. Men at forsætte fejlen ved at udbygge etape 2 afhjælper på ingen måde beslutningens forfærdelige udgangspunkt.

Letbanen bliver fremført af Socialdemokratiet som et essentielt led i et mere moderne og større Odense, men faktum er, at letbanen ikke er fremtidens teknologi. Teknologien stammer fra en tid, hvor der stadig var enevælde i Danmark, og der er mange gode grunde til at sporvognen blev udfaset i Odense allerede i 1952.

Kort sagt var politikerne altså allerede for knap 70 år siden klar over, at sporvognen ikke var vejen frem, hvorfor det er fuldstændig uforståeligt for mig, at et flertal i byrådet støtter op om den som fremtidens transportmiddel.

Hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg til en vis grænse forstå det æstetiske ved en sporvogn. Dette overskygger dog ikke, at letbanen er langt det dyreste, mindst fleksible og langsomste valg.

Blot endnu et projekt på en nærmest uoverskuelig lang liste af prestigeprojekter vedtaget med Anker Boye ved roret. Det er menneskeligt at lave fejl, men det er umenneskeligt dumt ikke at tage ved lære af dem - Odense skal tilbage på sporet.

Det er på tide at tage et opgør med Socialdemokratiets uholdbare og egocentrede skabertrang blot for eget omdømmes skyld.

Lad os få det overstået - lad os banke et skilt op, "Boye og Rahbæks plads", og fri os derefter for ekstremt dyre prestigeprojekter og hasardspil med borgenes penge.