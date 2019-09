Letbane 2. Forklaring udbedes Tim Vermund

Læserbrev: Tim Vermund skriver i et debatindlæg 15. august, at Venstre vildleder, omkring prioriteringen af velfærden i Odense, og at Venstre ikke har vilje til at ville velfærden i Odense, og kalder det et velfærdsbluf, at ville sige nej til Letbane Etape 2. Set herfra, er det jo en ganske fornuftigt, at sige nej til endnu et sporvognsprojekt, når der mangler penge til velfærden i Odense, og det gør der, i allerhøjeste grad.

Tim Vermund skriver så i sit indlæg "Nu binder man så et velfærdsløfte op på ikke at ville etablere letbanens anden etape, som ligesom den første skal finansieres med hjælp fra staten", den må du lige forklare Tim Vermund, for efter at jeg har fået aktindsigt i den korrespondance, der har været mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Odense Kommune, fremgår der absolut intet om tilsagn herfra til at yde tilskud til Letbane etape 2, dog har ministeriet ydet et tilskud på 15 mio. til en VVM-undersøgelse. Det er dog ikke ensbetydende med, at staten vil yde tilskud til selve letbanebyggeriet.

Har du andre oplysninger, der siger, at staten vil yde tilskud til Letbane etape 2, så må du lige dokumentere det, for kan du ikke det, er du fuld af letbanebluf og ikke troværdig, set med mine øjne.