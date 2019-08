Ledighed. Har Hummelmose sovet i timen?

Læserbrev: Forleden prøvede min byrådskollega Tommy Hummelmose, at iscenesætte et billede af, at Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker at feje Odenses ledighed ind under gulvtæppet.

Jeg sidder selv i udvalget, sammen med Hummelmose og må sige, at jeg er rystet over hans påstande. Der kan ikke være nogen tvivl om, at alle politikerne i udvalget på tværs af partier er meget optaget af at få ledigheden i Odense ned, så vi hjælper flere ledige i job.

Vores store udfordring er, at selv,om det går godt i Odense med 4000 nye arbejdspladser de seneste to år, så har vi endnu ikke haft succes med at få antallet af ledige i Odense ned i forhold til landsgennemsnittet, hvilket bl.a. hænger sammen med at de kompetencer, som virksomhederne har brug for, er nogle, vores ledige ikke har.

Derfor er vi i udvalget nu i gang med at indsamle høringssvar fra virksomhederne til en ny virksomhedsstrategi, så vi kan arbejde bedre sammen med erhvervslivet om, at det får den arbejdskraf,t det har behov for.

Derudover er vi også i gang med at samle virksomheder, skoler, fagforeninger og a-kasser til at bidrage til en ny plan for målrettet opkvalificering. Vores ledige skal selvfølgelig have målrettet hjælp til at få præcis de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Sidste tiltag, som jeg vil nævne, er fra sidste budgetforlig, hvor vi i fire år afsatte årligt 10 mio. kr. til at hjælpe de hårdest ramte ledige tilbage i job.

Jeg mindes ikke, at Tommy Hummelmose har sovet under vores udvalgsmøder, men han har åbenbart ikke opdaget, at vi i udvalget allerede har vedtaget en række tiltag, der skal hjælpe vores ledige i job.

Vi skal blive ved med at holde fokus på at nedbringe ledigheden og sikre vores virksomheder den arbejdskraft, de har behov for, dette til gavn for den enkelte. Vi vil fortsætte i arbejdstøjet og er sikker på, at alle i udvalget også er med på den. Alt dette for at nå målsætningen om, at Odense har samme ledighedsprocent som det førnævnte landsgennemsnit ved udgangen af 2020.