Ledighed. 9252 arbejdsløse er ingen succes

Læserbrev: Der er noget riv-rav-ruskende galt, når 3F og arbejdsformidlingen går og klapper hinanden på ryggen, i begejstring over at der på Fyn "kun" er 9252 arbejdsløse personer. Man kan dagligt læse i Fyens Stifttidende, at der er masser af virksomheder, som desperat forsøger at finde medarbejdere, som vil påtage sig helt almindelige arbejdsopgaver.

Kan det virkeligt være rigtigt, at hvis en arbejdsløs person påstår, at et jobtilbud ikke er meningsfyldt, så kan vedkommende "slippe" for at påtage sig tilbudt arbejde? Jeg vil foreslå, at de fynske kommuner opretter samme ordning, som i lang tid har fungeret i Tommerup. Her er der ansat kommunale medarbejdere, som klokken syv om morgenen kører ud til særlige grupper af arbejdsløse. Medarbejderen sørger for, at den arbejdsløse kommer ud af sengen og ud i hans bil, som er indrettet med et stativ til tre cykler. Den arbejdsløse bliver afleveret på arbejdspladsen, og så må vedkommende selvfølgelig selv sørge for at komme hjem igen.

Men der må være noget fuldstændigt galt med tankegangen i 3F og arbejdsformidlingen, når man bryster sig af, at det er en succes, når næsten 10.000 personer går arbejdsløse Fyn.