Læserbrev: Jeg undrer mig over, at der igen er lederflugt fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Er det Helene Bækmark, der ikke kender samarbejdets kunst, eller er det den nye topstyrede struktur, som jager medarbejderne bort? Jeg synes, politikerne har et stort problem, som bør undersøges nøje. Det er jo ikke omkostningsfrit, at lederne rejser og nye skal ansættes, og det giver problemer langt ned i administrationen. Kære politikere: "Det er tid til evaluering."