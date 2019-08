Leder. Uacceptablet niveau

Læserbrev: De yngre generationer i familien griner af mig, når jeg insisterer på, at jeg fortsat vil modtage og læse morgenavisen på print sammen med min morgenkaffe. Det er helt yt, siger de.

Efter at have læst dagens leder (8. august) må jeg nu erkende, at tiden måske er moden til at overveje, om jeg stadig skal betale ca. 6000 kr. årligt for at blive konfronteret med det rene infantile pladder, som i dagens leder. Det er langtfra et acceptabelt niveau for en avisleder.

Jeg kender ikke personen Peter Ammitzbøll, men ud fra en bedømmelse af hans journalistiske evner kan han da højest være dimitteret fra børnehaven denne sommer. Mon ikke han selv burde holde sig til farveblyanter, et stade han tilsyneladende ikke er vokset fra. Hans viden og indsigt i USA og amerikansk politik er ren lavkomik.

Dagens journalister kappes i højere og højere grad om at tilsvine den person, amerikanerne har valgt til at lede landet. Det er nu engang det amerikanske folk, der vælger deres præsident ud fra amerikanske normer og den amerikanske valglov - og ikke pressens "klogerikker".

Må vi som abonnenter venligst bede om at - i hvert fald lederskribenterne - fremover præsterer seriøse lederartikler og ikke forfalder til de rene klovnerier?