Ledelse i det offentlige. Man skal også lære at være leder

Regeringen har netop præsenteret et nyt reformudspil, der skal sikre bedre ledelse på offentlige arbejdspladser. Så langt, så godt. For selvom vi i HK byder debat om offentlig ledelse velkommen, så er der dog nogle blinde vinkler i udspillet.

Det er ganske rigtigt, at der er ledertyper i det offentlige, der skal lokaliseres og afskediges, fordi de ikke passer til opgaven. De er ganske enkelt ikke dygtige nok eller er landet på en hylde, hvor de ikke hører hjemme.

Vi oplever også via vores medlemmer alt for mange historier om leder-nomader, der drager fra arbejdsplads til arbejdsplads i det offentlige, hvor de hver gang efterlader alt for mange knækkede, stressede og depressionsramte medarbejdere. Disse ledere skal naturligvis ikke bare sendes videre til nye lederjob, hvor de kan forvolde endnu mere skade med kold, inkompetent, demotiverende og usympatisk ledelse.

Det burde være en forholdsvis simpel øvelse, der også kunne udføres med hjælp fra en central whistleblower-ordning, hvor medarbejdere i det offentlige kan komme af med deres bekymringer, hvis de er udsat for dårlig ledelse.

Til gengæld finder jeg det langt mere interessant at kigge nærmere på hele den øvrige ledergruppe i det offentlige. For der er helt sikkert potentiale til at skabe bedre offentlig ledelse. Det kræver dog, at Sophie Løhde og hendes politiske kolleger kigger indad. Politikerne kan nemlig selv skabe de rette rammer om offentlig ledelsesudvikling med de nødvendige investeringer i uddannelse til ALLE offentlige ledere.

Det gælder for eksempel nyudnævnte førstegangsledere. De bør, inden for en forholdsvis kort tidshorisont, sendes på de rette uddannelser, så de ikke står med en ledelsesopgave, de ikke magter - og som både koster effektivitet og motivation hos medarbejderne, der oplever ledere med alt for mange udfordringer og alt for få redskaber til at mestre udfordringerne. Her kunne man lære af en model fra gymnasieverdenen, hvor en nyansat lærer ret hurtigt skal i pædagogikum. Det er ud fra præcis den samme idé om, at der skal de nødvendige redskaber til for at mestre udfordringerne.

Når regeringen samtidig påstår, at sygefraværet i det offentlige er langt højere end i det private erhvervsliv, så skal der vist nogle lidt blå brilleglas til for at tolke tallene, som regeringen gør det.

Tager man for eksempel langtidsledige ud af statistikken, så er forskellen langt mindre.

Under regeringens videre arbejde med udspillet vil jeg under alle omstændigheder råde den til at rådføre sig med nogle af dem, der ved allermest om god og dårlig ledelse. Det er de 800.000 medarbejdere i det offentlige, der hver dag udsættes for ledelse. De, og vi som deres faglige organisationer, deler gerne vores erfaringer med, hvor og hvordan god offentlig ledelse gør en forskel.