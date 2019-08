Ledelse. Halve løsninger eller hele mennesker

Synspunkt: Jeg vil gerne invitere indenfor til jobmarkedet. I dagens samfund er pace (hastighed) og højt sat status og karakterkrav desværre ved at komme forud for alt andet. Det hele - og ordentlige/almindelige menneske, som ikke lige opnåede de allerbedste papirer, sorteres alt for ofte fra lang tid før, den reelle udvælgelsesproces rent faktisk sættes i gang. Nogle tager hatten på før brillerne (for det skal jo se smart ud). Jeg vælger at tage brillerne på før hatten, idet jeg anser klarsyn som det allervigtigste.

Nå, hvad mener jeg så med beskrevne? Verden bliver kun den bedst mulige og med de bedste løsninger, hvis vi forstår at kombinere disse to ting = kravspecifikationerne med det hele menneske. I mine tidligere job som chef for rigtig mange mennesker valgte jeg altid det hele (ordentlige) menneske først. Selvfølgelig skulle de faglige kvalifikationer ikke være håbløse, men mennesket gik altid forud for alt andet. Når ordentlighed indeholdende den rette dosis af etik og moral viser sig passende, så er der en chance for, at man har ramt plet. Derfra kan man så til enhver tid videreudvikle et sådant menneske henimod den komplette (og virksomme) pakke.

Ved at have hele mennesker, undgår vi halve løsninger. Der er alt for mange menneskenitter, som via deres glanspapirer opnår positioner, de aldrig skulle have haft. Jeg har altid sagt: Folk uden empati har ikke min sympati. Folk uden empati (omfavnelse og rette menneskekundskaber) hører i mit univers ikke hjemme på ledelsesgangene. Det er skræmmende og ubegribeligt, når tomme magtliderlige typer opnår ledelsesret. Vi må kunne gøre det bedre - vi må da kunne bruge vores sunde fornuft.

Hvad kan man så gøre ved dette? Jeg er tilhænger af en trykprøve, hvor kandidater(ne) til de fleste job evalueres dybere på både bløde som hårde faktorer. Som en overbygning kunne der sammensættes en hjemmeopgave, hvor disse fælleselementer testes passende til virksomhedens code of conduct (beskreven god praksis og ansvarlighed). Er der så ubalance, undgår man at foretage en fejlansættelse. Det ville som minimum være rart at udvise denne praksis, når det handler om ledelsesansvar.

Slutteligt ville det være rart, om man på de højere læreanstalter fik programsat en master i menneskekundskab - noget som alle i øvrigt kunne have gavn af. Dette kunne kombineres med intelligent brug af Enneagrammet, således at de enkelte mennesketyper ikke fejlplaceres.

Så når der skal udvælges - tag brillerne på, se klart og find den rette. Hils derpå velkommen ved at løfte let på hatten og byde hjerteligt indenfor. Det er den rette vej. Det er branding - ledelsesbranding. Det er fremgangsmåden. Gør det igen og igen. Således opstår den harmoniske verden - en verden, hvor der akkumuleres produktivitet - en verden, man virkelig har lyst til at hænge sin hat på.