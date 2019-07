Lav tale i nyere danske film

Læserbrev: Jeg ser meget gerne de nyere danske film på tv, men i disse udsendelser er det blevet så vanskeligt at forstå og høre skuespillernes ord og udtale. Det skal måske lyde smart og moderne at tale lavt og indforstået. Jeg skruer op for lyden, det hjælper ikke, fordi det er udtalen af ordene i disse film, der bliver uforståelig - især for vi ældre.

Hvis vores sprog skal til at have undertekster for at blive forstået af alle, så er det en devaluering og en falliterklæring. Måske er det endda vi ældre, der ser mest allermest tv. Det kunne lyde meget sandsynligt, især hvis man er enlig eller ikke har mulighed for at kunne gøre, hvad man har lyst til, så er tv et lyspunkt.

Ja, vi kan selvfølgelig altid se de gamle danske film, men det er de samme, som vises igen og igen. Det ville være en fornyelse at se andet end "Arvingen til Næsbygård". Det er o.k. med alle andre udsendelser, de kan godt høres og forstås så: hvorfor?