Latin. Engelsk er nutidens latin

To entusiastiske læsere plæderede fornylig for at genindføre latin i folkeskolen. Det vil være min påstand, at det ikke kan lade sig gøre. For det første er der i folkeskolen en langt større fagtrængsel, end der var år tilbage. Tænk bare på, hvor meget it fylder. For det andet er flertallet af de lærere, som kan latin, ved at være i pensionsalderen. For det tredje vil jeg påstå, at man kun kan lære sproget, hvis man terper, og det er ikke in p.t.

Jeg er i øjeblikket interesseret i romerret. Det er et område præget af latin. Jurister kender udtrykket Pacta servanda sunt (aftaler skal holdes). Jeg ville undersøge udtrykket grammatisk og begyndte med verbet servo (overholder). Alene af dette regelmæssige verbum findes i 130 former. Hvis man skal kunne bare en brøkdel heraf, er det et terperi uden lige. Det var det også i min skoletid, men der var total ro. Det gav mange pudsige oplevelser, som da en kammerat til eksamen skulle oversætte stk. 33 i Lille Mikkelsen (lærebogen). Han kom til at oversætte stk. 32, han kunne det hele udenad, men dumpede. Han blev dog senere professor, men i naturvidenskab.

Eleverne er jo ikke blevet dummere, de kan bare en masse andre ting. De er generelt gode til engelsk, som man kan kalde nutidens latin. Jeg mener, de obligatorisk burde have tysk på et vist niveau samt minimum et romansk sprog (spansk, fransk eller italiensk). Jeg ser med en vis angst på nedprioriteringen af grammatik, hvor mange kan i dag redegøre for forskellen på gerundium og gerundiv samt de romanske sprog overalt. Det er ikke godt for et lille land. Vi har lige besøgt Schweiz, hvor familiens børn som største naturlighed taler fire sprog flydende.