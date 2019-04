Nærdemokrati: Sidst Lars Løkke Rasmussen havde det danske demokrati på operationsbordet, bortskar han 178 demokratier fra Danmarkskortet. Dengang var han indenrigsminister i VK-regeringen, og Dansk Folkeparti assisterede ivrigt ved operationen.

Knivens navn var 'strukturreformen'. 271 kommuner blev sammenlagt til 98 storkommuner og 5 regioner erstattede 14 amter. Ud fra devisen: Stort er meget bedre, og småt er alt for dyrt.

Nu har Lars Løkke Rasmussens regering og Dansk Folkeparti igen det danske demokrati på operationsbordet. Denne gang hedder kniven 'sundhedsreformen'. Han vil fjerne regionerne - de fem irriterende stumper besværligt demokrati, som det ikke lykkedes ham at blive kvit i 2007.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at han vil skabe 'nærhed, nærhed, nærhed' med sin sundhedsreform. Argumentet er interessant i relation til hans strukturreform, der - i jagten på effektivitet via centralisering - bortskar 169 små kommuner.

Det var en ulykke for demokratiet, da de forsvandt fra landkortet, og med dem en unik nærkontakt mellem politikere og borgere. For i de små kommuner - og kun dér - groede dén indbyrdes forståelse, som gennem mange generationer holdt det danske demokrati sundt og stærkt.

Sammen med de små kommuner forsvandt netop de politikere, der var nærmest på borgerne - og dermed forsvandt den spontane og uformelle snak, som opbyggede den fælles forståelse mellem borgere og politikere, som er det allermest livsvigtige for vores demokrati.

På arbejdspladserne, i butikkerne, til festerne, ved familiesammenkomsterne, i foreningerne, ved lokale sportsbegivenheder - overalt i landets små kommuner snakkede borgere og lokale politikere med hinanden. Spontant og uformelt. Også om den politik, som blev ført i deres kommune.

Siden Lars Løkke Rasmussens strukturreform i 2007 har det danske demokrati manglet disse lokalpolitikere - vel 3000 i alt - som havde sæde i de 169 kommunalbestyrelser. De var demokratiets dybeste rødder. De var grundstammen i den ligeværdige samtale mellem borger og politiker. De var bolværket mod magtsyge populister.

For magten og æren var sjældent motivet, når nye ansigter i de små kommuner lod sig opstille ved kommunevalgene. Dertil var kommunerne for små og magten for lille. De fleste sagde ja, fordi de blev opfordret og ikke ville være bekendt at unddrage sig deres borgerpligt.

Nyvalgte kommunalpolitikere blev oplært i det politiske håndværk i en organisation, de kunne overskue. De lærte også at stå ansigt til ansigt med de borgere, som skulle leve med kommunalbestyrelsens beslutninger - og som havde meninger om dem.

Derfor var de små kommuner et vækstlag, der frembragte rigtig mange lydhøre politikere - men meget få populister.

De af dem, der senere blev valgt til Folketinget, medbragte en solid viden om, hvad der var vigtigt og mindre vigtigt for den almindelige borger. Det var en viden og en lydhørhed, som de nuværende kommuner er blevet alt, alt for store til at give deres lokalpolitikere.

Den viden og lydhørhed er derfor på retur - også i Folketinget.

Nedlæggelsen af de små kommuner har fået målbare konsekvenser. Det viser en undersøgelse fra analyseinstituttet DMA Research.

I årene op til Lars Løkke Rasmussens strukturreform voksede borgernes tillid til politikerne støt og roligt. Indtil 2007 havde 70 pct. af danskerne 'meget stor tillid' eller 'stor tillid' til politikerne. Men efter strukturreformen styrtdykkede tilliden, og tallet er nu under 25 pct.

Flere analyser foretaget af andre meningsmålere viser den samme rutsjebanetur, efter at VK-regeringen og Dansk Folkeparti i 2007 med stor omhu lod lige netop det danske demokratis dybeste rødder amputere.

Eftertanken har heldigvis indfundet sig hos en tidligere venstreminister, nemlig Søren Pind. Til Kristeligt Dagblad siger han om de 3000 kommunalpolitikere, som forsvandt, da de små kommuner blev nedlagt: "Man kan synes, at det kan være en dyr pris at betale at have mange politikere gående rundt. Jeg bliver nødt til - det har jeg ikke sagt før, det her - at bekende, at jeg faktisk tror, at det fungerer som en slags sikkerhedsventil: At folk føler, at dem, som træffer beslutninger omkring dem - på hvilket niveau det nu måtte være - kan de faktisk gå hen til. Og sige noget til. Og brokke sig til. Eller kende."

Strukturreformen halshuggede også 169 danske byer. Deres udvikling gik hurtigt stå, da deres rådhuse blev tømt for engagerede politikere og embedsmænd. De dygtigste af dem var konstant på udkik efter nye iværksættere, der kunne skabe udvikling og arbejdspladser.

Det er meget trist, at de er borte. For de små kommuner var generelt bedre til at tiltrække og servicere iværksættere, der skaber produktion og arbejdspladser, end de store uoverskuelige kommuner var - og er.

Det var ikke kun demokratiets vækstlag, strukturreformen skar væk.