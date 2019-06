Læserbrev: Ladywalk i Odense den 27. maj 2019 med deltagelse af ca. 6000 kvinder i alle aldre, der hver betalte 140 kroner for at deltage. Gåturen var på 7 eller 12 kilometer. En stor indsats af mange frivillige, for at det hele kan hænge sammen. Samtidig foregik Ladywalk i 13 andre byer.

I 2018 blev der samlet 1.2 millioner til Hjerteforeningen og Endometrioseforeningen. I 2019 går beløbet til Hjerteforeningen og Psykiatrifonden. Igen larmende tavshed fra Fyens Stiftstidende, men der er jo heller ikke meget fodbold i dette arrangement.