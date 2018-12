Langeskov. Giv nu stationen lidt tid

Vedrørende Fyens Stiftstidendes leder 13. december "Skaf nu de passagerer".

Det undrer mig, at Peter Hagmund-Hansen, redaktionschef på Fyns største avis, har så travlt med at nedgøre Langeskov station. Der nævnes ikke en eneste positiv ting i hans leder, men fokuseres udelukkende på det negative.

Jeg husker, at den daværende trafikminister Hans Christian Schmidt udtalte, at det ville vare nogle år, inden man ville kunne se en tilgang af passagerer - se, det var fremsynet.

Peter Hagmund-Hansen nævner ikke effekten af Odenses udvikling mod øst-siden (Langeskov): Universitetet, supersygehuset, adgang til letbanen plus det store nyudviklede industriområde Tietgensbyen.

Til den anden side har Nyborg station parkeringsproblemer, hvilket formentligt vil smitte positivt af på Langeskov station. Ligeledes er der motorvejstilslutningen fra Sydfyn/Østfyn, alene af den grund at parkeringsforholdene er katastrofale i nærheden af Odense station, hvorimod parkeringsforholdene er gratis i Langeskov ved adgang til toget.

Allerede nu må Kerteminde Kommune byggemodne for at imødekomme efterspørgslen af grunde i Langeskov. Det må alt i alt være positivt for fremtiden.

Peter Hagmund-Hansen siger, at stationen i Langeskov er en dyr fornøjelse. Men han ser ikke mulighederne, og først og fremmest giver han ikke stationen tid. Omkostningerne er foretaget, skulle det blive bedre, hvis stationen lukkede?

Jeg mener i sidste ende, at som chef på Fyns Stiftstidende burde man være stolt af, at det er lykkedes os her i Udkantsdanmark at få etableret Langeskov station. Kig du over til vores nabo, Sjælland, og se hvor meget der sker der - det er ikke så lidt.