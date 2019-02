Langeland har brug for flekstrafik

Som folketingskandidat fra Dansk Folkeparti, vil jeg på det kraftigste opfordre til, at Langeland ikke yderligere svækkes som samfund og som kommune.

Det må være muligt, at få de halvanden million af puljen til at fortsætte i hvert fald i et år. Hvis dette sker, er det samtidig nødvendigt, at lokalpolitikerne på Langeland straks etablerer nogle gode infrastrukturløsninger, så de unge mennesker kan komme til og fra skolen, også selv om de bor på landet.

Det er slet ikke acceptabelt at lukke HF&VUC på Langeland selv om der måske lige for tiden ikke er så stor søgning til uddannelserne.

Vi må kigge på demografien, og fremtiden.

Hvis sådan en uddannelsesinstitution først er lukket - så opstår den ikke lige igen, selv om der igen kommer flere unge uddannelsessøgende.

Infrastrukturen lokalt på øen er ikke fantastisk, her mangler f.eks. noget flekstrafik, hvor borgerne kan komme til læge, på besøg, handle og til sport og skole.

De store busser er sparet helt ind til benet, og er ikke en reel mulighed.

Jeg tror, at hvis man oprettede flekstrafik som det f.eks. ses i Svendborg og på Nordfyn, så vil mange flere flytte til øen også yngre mennesker med børn som skal bruge HF&VUC.

Langeland er en smuk ø med rigtig mange muligheder, natur, højt til himlen, kystnære områder og velbesøgte havnemiljøer og her er endda mange fine ejendomme til overkommelige priser.

Således skal man ikke altid spare sig ihjel. Vigtigt i stedet for at se mulighederne og turde investere i borgerne, de unge mennesker og i fremtiden. Det er det, der er brug for nu.

Ved at indføre denne flekstrafik, ville det være et rigtig godt kort at have i hånden, når slaget i Folketinget om de 60 millioner i puljen skal stå, formodentlig her i slutningen af februar 2019.