Landsbyerne: Borgerforeninger redder landsbyerne

Siden kommunalreformen i 1970 har mange politikere overset livet på landet. Kommunalreformen, med by- og landzoneloven, var redskabet, der skulle afvikle landsbyerne og udvikle byerne. Den politiske holdning var, at velfærdssamfundet, der stod for døren, kun kunne skabes i bysamfund, hvor borgerne boede tæt, og ikke på landet med en spredt bebyggelse.

Derfor blev Danmark i 1970 opdelt i landzone, byzone og sommerhusområder. I landzonen var kun landbrug, skovbrug og fiskeri tilladt. Alle andre erhverv og al anden udvikling, også bosætning, skulle være i byzone. Landsbyerhverv som håndværk og småindustri skulle placeres på industrigrunde i byzone.

Men for mange iværksættere, håndværk og småindustri er det for dyrt at etablere sig i byzone. Først skal familien have en bolig, f.eks. i et parcelhuskvarter. Så skal der købes en industrigrund af kommunen, bygges en hal, installeres inventar m.v. Og så har kreditgivningen for længst sagt nej.

Anderledes økonomisk overkommeligt ville det være, hvis iværksættere, håndværk og småindustri kunne etablere sig på landet, f.eks. i en nedlagt gård, med familien boende i stuehuset og med de tomme landbrugsbygninger som foreløbigt værksted og lager. Men får virksomheder på landet succes, og der bliver behov for udvidelser, giver planloven problemer.

Det er ikke så sært, at Danmark har en af EU's laveste iværksætterprocenter. En sådan bundplacering er til stor skade for erhvervslivet og samfundsøkonomien, koster titusinder af arbejdspladser og gør det svært for landsbysamfundene at overleve som aktive og levende lokalsamfund med arbejdspladser og bosætning.

Danmark har altid været et decentralt samfund, hvor der ikke er langt mellem borger og politiker, og hvor de kommunale enheder er overskuelige. Ganske almindelige borgere, der interesserer sig for samfundet, har kunnet deltage i den lokale debat og udvikling.

Men med to kommunalreformer, i 1970 og 2007, er den kommunale verden blevet en anden. Vi er gået fra at have ca. 15.000 folkevalgte sognerådsmedlemmer til i dag kun at have ca. 2000 folkevalgte politikere. Og vi er gået fra at have 1388 sognekommner til i dag kun 98 storkommuner. Med så få politikere og så store kommuner har mange borgere mistet det kommunale engagement, og storkommunen er blevet en administrativ enhed uden folkelig identitet.

Men mange borgere i vore landsbyer og landdistrikter vil det anderledes. De ønsker at deltage i den lokale debat om en fremtid for deres lokalsamfund. I mange landsbysamfund er der i dag beboerforeninger, borgerforeninger, landsbyråd, lokalråd og ildsjæle der aktivt arbejder på at skabe vækst og udvikling i deres landsby og landdistrikt.

Også flere og flere politikere støtter i dag vækst og udvikling i Danmarks mange landsbyer og landdistrikter. Meget er gået tabt, men meget kan også reddes af positive politikere og aktive landsbybeboere.

Der er en fremtid for landsbyerne.