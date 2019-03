Landbrug. Producer selv jeres mad

Læserbrev: Debatten i Fyens Stiftstidende bruges fortsat til at svine landbruget til med usandheder - senest af Anders S. Iversen. Først påstår han at landbruget som eneste erhverv har ret til at forurene grundvandet. Det er ikke korrekt.

Alle der bor i Danmark forurener potentielt grundvandet, for når man gebærder sig i virkelighedens verden, efterlader man sig spor - og disse spor kan måles. Det er præcis hvad der sker for landbruget også, men som f.eks. de nye DMS-fund i grundvandet viser, er det i høj grad også private og andre virksomheders aktiviteter, der i form af træbeskyttelse kan måles i grundvandet. Ligeså hvis man begynder at lede efter nedsivning fra utætte kloakker under byer og huse. Det vil helt sikkert også kunne måles. Og tager man f.eks. vejsalt, som jo reelt også er en gift, siver det stensikkert også ned i grundvandet. Men sjovt nok går man kun efter landbruget, trods det er et af de eneste erhverv, vi ikke kan undvære. Horribelt.

Dernæst påstår Anders S. Iversen at landbruget på grund af små overskud ikke bidrager til BNP. Men BNP siger noget om værdien af alle ydelser og varer, der produceres i et land. Ikke overskud. Og der bidrager landbruget som et af de mest værdiskabende erhverv overhovedet.

Men hvis mennesker som Anders S. Iversen er så utilfredse med landbruget, så producer selv al jeres mad, og se hvordan det er. Så spiser vi andre de dejlige, sunde produkter fra dansk landbrug. Velbekomme.