Lalleglad kommentar fra Jane Heitmann

Jane Heitmanns lalleglade kommentar i FS 28. februar må skyldes enten tiltagende grad af tunnelsyn eller kasketforvirring som følge af de mange poster, hun mener at indtage i sit parti.

For det første er det tvivlsomt, at Fyn kommer til at spille "en helt central rolle". Der erindres om, at anden etape slutter et par hundrede meter inde på øen, så etapen går i hvert fald ikke "direkte ind til historiske Nyborg".

For det andet har kyndige folk fastslået, at der er langt fra 3,5 milliard seere til de enkelte etaper.

Det er for det tredje uvist, hvilken rolle statsministeren har spillet, men fotos bl.a. i nærværende avis giver ikke indtryk af, at statsministeren har været den aktive part.

Endelig - men det er selvsagt en ganske anden historie - er der vist ikke tale om at "byde hele verden hjerteligt velkommen'" Det nyligt vedtagne, såkaldte paradigmeskifte, som Heitmann og hendes parti støtter, tyder på, at hun siger ét, men gør og mener noget helt andet.