Læsere: Det er helt rimeligt, at udlændinge må købe sommerhus i Danmark

Det er som udgangspunkt ikke muligt for udlændinge at købe sommerhuse i Danmark. Til gengæld tillader en række andre lande, f.eks. EU-lande som Spanien, Frankrig og Grækenland og andre lande som Tyrkiet og Thailand, at danskere må købe fast ejendom, herunder ferieboliger.

I hvilket omfang mener du, at det er rimeligt, at danskere må købe feriehuse i udlandet, men at udlændinge ikke må købe i Danmark? I hvilket omfang kunne du selv tænke dig at have et feriehus i udlandet? Hvis du har et feriehus i udlandet: Hvorfor valgte du at købe et feriehus i et andet land?

Baglandet svarer

Jørgen Krøigård, Skrænten 21, Odense N Ironisk sagt: Det er helt rimeligt, at danskere må købe huse i andre lande, mens udlændinge ikke må købe huse her. Der er jo ingen tvivl om, at danskerne er verdens bedste mennesker, så andre lande skal bare være glade for, at vi kommer og holder ferie der. Der er heller ingen tvivl om, at Danmark er verdens bedste land, så naturligvis skal udlændinge ikke komme og købe huse her.

Jesper Møller, Søllen 4, Ringe Det er ikke rimeligt, at udlændinge ikke kan købe sommerhus i Danmark, når vi kan købe i udlandet. Men sådan er der masser af ting i verden, der ikke er rimelige. Og det er et faktum, at priserne vil stige, hvis det bliver givet frit, hvilket naturligvis vil være dejligt, hvis man har et sommerhus, der skal sælges. Desværre vil det samtidigt forhindre mange almindelige danske familier i at få råd til at købe et. Nogen påstår, at det vil skabe liv i yderområderne, hvis udlændinge får lov at købe fritidshuse. Det vil det sikkert også - tre uger om sommeren.

Peter Pætau, Lupinvej 71, Odense NV Principielt burde EU-borgere også kunne købe sommerboliger i Danmark. En god ide må blive at sikre grundejerforeninger, der får ret til at lave regler, der skal holdes, f.eks. ikke noget med store hegn osv.

Johnny Duvander, Grenvænget 15, Svendborg Når vi danskere kan købe huse i udlandet, bør de landes borgere også kunne købe huse her i Danmark, så vi ikke bliver kaldt dobbeltmoralske herhjemme i andedammen.

Bent Ib Øllegaard Olsen, Sømarksvej 142, Søndersø Først vil jeg lige sige, at jeg ikke har feriehus i udlandet. Men også anføre, at jeg har en datter, der er bosiddende i udlandet og fin at besøge. Min datter er gift med en schweizer, som ikke kan købe feriebolig i Danmark, men det kan mit datter, som er dansk statsborger, og hendes tre børn, der har dobbelt statsborgerskab. Med hensyn til udlændinges mulighed for at købe feriebolig burde vi måske som prøveballon åbne for køb i områder, hvor der er mange huse til salg, f.eks. Langeland og Lolland. Jeg tror, det vil gavne nævnte områder positivt, og ser ingen problemer i dette. Vi kan starte med at sælge til f.eks. EU-borgere.

Finn Jensen, Bjergfyrvangen 65, Odense N Det er en noget forkvaklet indstilling at have, at vi danskere gerne må købe ferieboliger i udlandet, og at det så ikke gælder ikke omvendt. Selvfølgelig skal borgere fra andre lande have samme mulighed som danskerne, og det vil muligvis også have indflydelse på, at det var lettere at sælge sommerhuse herhjemme.

Birgitte Sturesson, Bellevue 45, Rudkøbing Der er tale om dobbeltmoral, når danskere må købe feriebolig i udlandet, og udlændinge ikke må købe i Danmark. Har selv feriehus i Sverige, arvet, og vi kan se, hvordan landsbyer blomstrer op og giver øget omsætning, når udlændinge køber forsømte eller forladte boliger. Hvorfor ikke lave en forsøgsordning f.eks. på Langeland?

Lars Rimfalk Jensen, Møllevejen 44, Marstal Vi bør fastholde vores lov om ikke at sælge fritidshuse til andre end danskere, og vi bør støtte, at samme lov rammer danskere i udlandet. Små byer i Italien, Spanien og andre steder er nu feriebyer, hvor der kun er liv to-tre måneder om året, og det samme vil ske for danske byer. Hvis vi skal give los for salg, bør vi samtidig kræve, at ejerne betaler 50 procent af deres skat til den kommune, hvor de har deres fritidshus. Der skal forsat betales for veje, renovation m.m., og det bør være alle husejere, der betaler.

Vagn Top, Vesterlaugsvej 7, Brylle, Tommerup Vi synes alle, det er helt naturligt, at vi kan købe ejendom der, hvor vi har lyst, men det skal virke begge veje, så selvfølgelig skal udlændinge da kunne købe ejendomme her i Danmark. Salg af huse til udlændinge vil hjælpe landdistriktet med at tilføre liv og kapital.

Henning Sander Andersen, Ramsherred 58, Assens Om danskere og andre udlændinge må købe sommerhus i de forskellige lande, er da op til dem selv, men nogle steder kan det jo være positivt, at de på denne måde får flere turister. Og hvorfor gør danskere det? Som det forlyder, fordi det er varmere lande, hvor man bl.a. kan tage til og undgå vores vinter. Det er en god ide, at udlændinge ikke kan købe danske sommerhuse, for det ville da være specielt, at hele vestkysten om sommeren var tysk og hollandsk etc.

Gitte Nielsen, Bogensevej 85, Brenderup Udlændinge skal have lov til at købe et sommerhus her i Danmark. Vi er i EU og bør have de samme regler som andre EU-lande på dette område.

Niels Erik Søndergård, Rasmus Rasks Alle 95, Odense SV Udlændinge skal ikke have lov til at købe sommerhuse i Danmark, da vi skal passe på vort land. Vi skal ikke gentage boligpolitikken i London, hvor man lader en international overklasse skubbe boligpriserne i vejret. Køber tyskerne sommerhusene i blåvand, så falder udlejningsprocenten og butikkerne i området går i stå. Danmark er et lille land, der her ikke fuldt ud kan sammenlignes med store lande. De enkelte lande bestemmer selv, hvad de gør. Vi er ikke forpligtet til at gøre det samme. Internationalt frit spil på sommerhusområdet betyder frit spil for de mest velhavende, men færre muligheder for alle andre.

Stig René Jørstrøm, Græskæmnervej 25, Svendborg Det er jo på en måde lidt dobbeltmoralsk, at vi danskere kan købe et feriehus, hvor vi lyster, samtidig med at vi udelukker udlændinge fra at købe feriehus i Danmark. Jeg tror, at der er en dobbelttydig i begrundelse herfor. Danmark har jo en meget fin natur og fine strande, som er attraktivt som ferieland, men vi er trods alt et lille land. Så en frigivelse af markedet for feriehuse til udlændinge kan meget vel betyde en voldsom prisstigning, som vi danskere ikke selv har råd til at betale, og at feriehuse på udenlandske hænder måske ikke længere bliver lejet ud. Altså både højere priser og færre turister. Desuden ligger der måske stadig en ubehagelig tanke i baghovedet på mange danskere, hvis vore feriehuseområder bliver overtaget af tyskere - vi er alle lige, men nogen er måske mindre lige end andre.

Axel Averhoff, Lindevej 20, Faaborg At danskere må købe feriehus i udlandet, må absolut være udlandets egen sag. At udlændinge ikke må købe feriehuse i Danmark, finder jeg meget hensigtsmæssigt. Hvis der blev åbnet for udlændinge, skulle priserne snart blive så høje, at der ikke bliver plads til danskerne i vore ferieområder. Jeg kunne overhovedet ikke tænke mig at købe feriebolig i udlandet.

Palle Reimer, Slotsgade 17, Nyborg Jeg har lige været i Alicante i Spanien i 14 dage, og området her er præget af, at mange danskere ejer huse og ferielejligheder der. Jeg forstår godt, danskerne elsker området med sol og varme. Spanien og andre sydeuropæiske lande vil gerne, at udlændinge køber ejendomme - især er englænderne meget rigt repræsenteret. Jeg vil alligevel fastholde, at Danmark ikke åbner op for udenlandske køb her, fordi vi er et lille land og hurtigt vil miste vores sommerhusarealer til fremmede. Måske virke det mærkeligt at have den indstilling. Men fordi man kan købe i udlandet, berettiger dette ikke, at vi giver los på de små områder, vi har. Derfor ingen salg til udlændinge i Danmark.

Jess Heilbo, Hjortebjergvej 23, Odense M Det virker lidt dobbeltmoralsk, at vi som danskere kan erhverve fast ejendom i en række EU-lande m.fl., men udlændinge må ikke købe ferieboliger i Danmark. Det bliver fremført som argument, at hele den jyske vestkyst vil blive overfyldt med tyske ejere, hvis de får mulighed for at erhverve et feriehus. Denne frygt deler jeg ikke. Jeg har ikke overvejelser om at købe en feriebolig i udlandet, men jeg har et sommerhus på Rømø, som blandt andet lejes ud til tyske sommergæster, der er glade for at holde ferie i Danmark.

Lone Hegaard Andersen, Vibevænget 4, Tommerup Det er ikke rimeligt, og der kunne godt laves regler for, at en vis procentdel af f.eks. landets sommerhuse må sælges til udlændinge. Det ville også hjælpe med salget på øer som f.eks. Langeland, hvor det er svært at sælge hus. Jeg ejer ikke noget i udlandet, men kunne godt overveje det.

Bjarne Sønderskov, Irisvej 14, Verninge, Tommerup Når danskere må købe feriehuse i udlandet, sker det oftest med klausuler om løbende vedligehold og opsyn med ejendommen. Derfor må det også være muligt for udlændinge at købe feriehuse i Danmark på samme betingelser - eller på betingelser der er tilpasset danske forhold. Vi har selv været tæt på at købe feriebolig i udlandet, men den politiske situation i det pågældende land gjorde, at vi stoppede op. Køb af feriehus i udlandet kan være en god investering, men skal gøres med megen omtanke.

Helge Levin, Bjergmarken 25, Odense S Indenfor det seneste tiår har vi i pressen kunnet læse om problemer i Australien, når fremmede asiater, rige kinesere, japanere etc., opkøber attraktive kystområder i landet. Samme frygt bør vi have, når dette fænomen gælder danske kystområder, hvor vi i øvrigt finder attraktive ferie- og fritidshuse. Vi danskere må forvente, at især vestjyske turistområder samt billige grunde i det sydlige Danmark vil have velhavende nordtyskeres interesse. Således må vi forvente, at det, hvis man vil holde ferie på Ærø, Langeland eller Lolland-Falster, i fremtiden vil være nødvendigt inden afrejse til disse landsdele at deltage i tysk på aftenskolen. Danske forretninger vil blive erstattet af tyske. Danskeres køb af feriebolig i udlandet skal danskere da ikke nogen grund til at forsøge at få umuliggjort.