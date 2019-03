Åbent brev til borgmester Tonni Hansen:

Det er måske forbigået din opmærksomhed, at der har været afholdt borgermøde om affald, og vi borgere manglede "manden", vores borgmester, der skal passe på os og Langeland!

Vi er rigtige mange af Rudkøbings borgere i den indre by, nu snart "Ghetto"(med den opdeling kommunen laver), der er overraskede over, at kommunalbestyrelsen vil tvinge os til at afstå vores husstands affaldsbeholder - det føles som en terrorhandling!

Indtil nu får vi alle sammen i den indre by tømt vores affaldsbeholder - hvorfor skal denne service, som vi betaler til, stoppe?

Vi er store fortalere for, at affald skal sorteres, men vi vil ikke acceptere, at vi selv skal bortskaffe vores affald i fremtiden.

Det er at gå tilbage i tiden, at vi borgere skal til at gå igennem byen med fem forskellige poser til en affaldsø.

Hvordan har borgmesteren og kommunalbestyrelsen tænkt sig, at man skulle kunne sortere, når man ikke længere må have en eller flere affaldsbeholdere ved sin bopæl?

Der er ikke mange køkkener der har plads til fem beholdere: 1. Bioaffald, 2. Restaffald, 3. Glas, 4. Pap og 5. Metal

- At skulle ud at gå hver gang, man har lidt affald, må være en joke!

- Skal lyset til at være tændt i Rudkøbing by om natten, så man kan "se" at komme af med sit affald?

Der er ikke blevet overvejet, hvad den svage - syge- ældre - enlige borger skal stille op med sit affald - der kan være fyldt med masser af bakterier og lugtgener.

- Hvad med udlejning ejendommene - udlejer skal opdrage lejer (og turister) til at gå med privat affald i en affaldsø. Lysten til at skulle udleje forsvinder 100%!

Hvorfor har kommunen/forsyningen indkøbt store 240 liters affaldsbeholdere? Kunne man ikke bibeholde den 140 liters beholder og så supplere med en mere af samme størrelse! Det er jo ikke ligefrem en bæredygtig løsning, man har valgt! Samtidig har man indkøbt nye, store affaldsbiler, der har problemer med at køre i gaderne! Hvorfor?

Skulle man ikke have afholdt et borgermøde, inden man foretog disse dispositioner?

Affaldsøer, der står på jorden skal fyldes med:

Tilberedt mad, rester af grøntsager, rester af kød samt knogler og ben (også fra fisk og fjerkræ)

Køkkenaffald og lignende letfordærveligt affald, hygiejneaffald, baby- og voksenbleer samt emballager, der er forurenede med madaffald og restaffald mm. - vil have en masse lugtgener når vejret er varmt.

Og hvad med det smittebærende affald samt alle de bakterier, man vil få i hovedet, hvis man skulle smide sit affald ned i en beholder flere gange om ugen - beholderen bliver tømt, når den er fuld, ved hjælp af en sensor?

Lad os beholde vores nuværende affaldsbeholder - den har vi plads til og lad os købe en lille fin ny til bioaffald - LF kan forsat komme at tømme, som de gør nu. Pap, glas og metal skal vi, som vi også gør i dag, nok selv komme af med.

At nogle skal slæbe deres affald igennem huset - vil de også forsætte med!

At skulle af med den nuværende affaldsbeholder er ikke bæredygtigt i forhold til vi skal passe på vores miljø.

At forstille sig byen bliver fyldt med 10-15 grimme affaldsøer, er IKKE at passe i vores skønne "middelalderby"!

Tror du denne dumme ordning vil tiltrække købere til huse i byen?

Husk: Kommunen er til for borgerne, ikke omvendt!

Som tingene ser ud til at vil ske i fremtiden, vil vi have sorte affaldssække stående på vores bopæl, der kan blive fyldt med vores skrald og tiltrækker rotter, vilde katte, fugle mm.

Vi er mere end utilfredse med, hvordan kommunen håndterer deres nye projekt, samt hvordan de undervurderer deres borgere!