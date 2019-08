Læserdebat: Rudkøbing skal være for mennesker

Rigtig godt at Erik Jørgensen med et læserbrev spiller ud vedrørende Rudkøbings torv. Torvet er et fint, velproportioneret byrum med muligheder. Så skab en oplevelsesstreng fra havnen ad Brogade - Gåsetorvet - Rudkøbing torv - Østergade - det lille torv ved Brugsen - og til Østerport.

Trafikplanlægning er nødvendig, men det er også den, der kan ødelægge muligheden for at bevare byen som en rigtig by, jævnfør brugsens kortsigtede forslag til at rive byhuse ned for at skaffe P-pladser.

En helhedstænkt, behagelig by er netop sådan, som Erik Jørgensen har skitseret livet i Østergade - fredelig og rolig. Men en total lukning af Østergade vil øge bilpresset på byens andre gader.

Rudkøbing er en handelsby, men den er også et boligkvarter (med helårskunder), udviklingen må derfor gå på to ben.

I 2004 tillod kommunen et byplan-arkitekt hold. Chefen for det udtalte med et suk, at Rudkøbing var vanskelig at trafikplanlægge. Det havde han ret i, for det er ikke lykkedes.

Cirkler man længe nok om byens trafikproblematik ser man, forudsat at byen ikke skal omskabes til en stor delirisk rundkørsel, at en realistisk løsning er at blande biler og fodgængere, men vel at mærke på fodgængernes betingelser.

Hvad bilhastigheden skal være i et trygt fodgængermiljø, beror på en politisk beslutning om, hvor menneskelig man vil gøre byen. Et bud er 15 eller 20 km/t i hele den historiske bydel. I "Klippan" i Skåne er hastigheden målrettet begrænset til 10 km/t i forretningsgaden.

Lad os præsentere Rudkøbing som en fredelig "byoase". Storbymennesker flygter fra et stressende, truende trafikmiljø. Det er måske ikke det bedste at tilbyde dem det samme her med hurtige, ensrettede, forurenende gader og "retten" til at køre uopmærksomme fodgængere ned. Bilister har jo, åh så (overhovedet ikke) travlt.