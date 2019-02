Læserdebat: Kattelem åbnet i sagen om VUC Langeland

Den bliver ved med at poppe op, beslutningen om at lukke HF & VUC på Langeland. Senest forsøgte brave folketingsmedlemmer i et samråd i tirsdags at overbevise undervisningsminister Merete Riisager om, at hun skal forpurre lukkeplanerne. Og hun åbnede en kattelem. Det er nemlig hendes opgave at sikre, at alle danskere inden for "en rimelig geografisk afstand" fra deres bopæl kan modtage undervisning som den, VUC tilbyder. Da "rimelig afstand" er defineret som højst 75 minutters befordringstid med offentlige transportmidler fra kursistens bopæl, er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (som hører under ministeren) ved at undersøge, hvor lang transporttid, kursister fra Langeland og Strynø får, hvis de henvises til VUC i Svendborg.

Regionsrådet for Region Syddanmark har dog allerede i et høringssvar gjort opmærksom på, at, "nogle kursister vil få uforholdsmæssigt langt til uddannelsesstedet i Svendborg", og det kræver kun et par opslag i DSBs Rejseplanen at konstatere, at især kursister fra Langelands nordspids og Strynø får svært ved at nå til Svendborg på 75 minutter.

Hvis styrelsen når samme resultat, kan ministeren fortælle bestyrelsen for HF & VUC Fyn, der har truffet beslutningen, at lukningen er en ommer.

Desuden er de meget omtalte 60 mio. kr. nu ved at komme i spil. Der forhandles i disse dage i Folketinget om, hvordan de skal fordeles til nødlidende VUC'er. Med 1,5 mio. kr. fra puljen kan Langeland reddes.

Endelig ønsker regionsrådet for Syddanmark i en stærk appel, at "HF & VUC Fyn fremadrettet fokuserer på at sikre et tilstrækkeligt uddannelsesudbud på Langeland fx gennem etablering af uddannelsessamarbejder med Langeland Kommune og andre aktører."

Så vi spørger: Vil HF & VUC's ledelse og bestyrelsens 10 medlemmer tage kontakt til Langeland Kommune? Vil kommunalbestyrelsens 15 medlemmer til gengæld gå endnu mere aktivt ind i kampen for at redde HF & VUC i Rudkøbing? Uanset, om ministeren griber ind og redder VUC, vil afdelingens fremtid nemlig afhænge af et godt samarbejde mellem kommunen og VUC. De skal i fællesskab bl.a. sikre, at der også fremover er elever nok til uddannelsesinstitutionen. Vi håber, at de to bestyrelser hurtigt vil følge regionsrådets forslag og forene alle deres kreative kræfter.