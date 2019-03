Læserdebat: Ingen værdifuld byggeskik på landet

LÆSERDEBAT: Opførelsen af et nyt hus på Strynø, med adressen Kærvej 13, har givet anledning til en del diskussion i læserbrevsspalten og i Langelands Kommunalbestyrelse, hvor der er givet dispensation fra lokalplanen og tilladelse til at opføre det nye hus.

Således har formanden og en inspektør fra Langelands Museum følt sig foranledigede til at udtrykke beklagelse over dispensationen og opfatter den som en trussel mod "værdifulde kulturmiljøer", "nedbrydende for troværdigheden" af lokalplanerne og mere af samme skuffe.

Hovedpunktet er, at det nye hus´ to fløje er forbundet med en bue i stedet for en vinkel, og ikke respekterer lokal byggeskik, siges det.

De to museumsfolk har i flere henseender misforstået situationen. For det første er det helt ved siden af, at slå Strynø by og opland sammen. Byen er i den grad bevaringsværdig og må beskyttes på enhver måde. Oplandet er noget ganske andet - og det er ikke så underligt.

Efter den store landboreform i slutningen af 1700-tallet skete der en gradvis udflytning af bøndergårdene, men det tog lang tid, og på Strynø skete der ikke meget før i slutningen af 1800-tallet. Der blev i Danmark som helhed ikke så tit skabt noget nyt og værdifuldt med gårdenes stuehuse og længer - et enkelt "langhus" med dyrene i den ene ende, hvis midlerne ikke slog til til mere, en længe til dyrene og en ekstra som lade. De to sidste gerne i vinkel, hvis der var råd til det. Noget særlig interessant blev det sjældent til, og det hænger også sammen med, at udflytningen fandt sted i den såkaldt historiske periode, hvor mange forskellige stilarter afløste hinanden. Dette kunne ind imellem give interessante resultater i byerne, men fik ingen indflydelse på byggeriet på landet, der ofte er temmelig stilløst for at bruge et rimelig pænt ord.

Situationen er præcis den samme på Strynø, hvor øen kunne forskønnes væsentligt ved at skifte en del stuehuse ud. Det fremgår allerede af ovenstående, at de to museumsfolks sorg over manglen på respekt for "lokal byggeskik" er ret malplaceret.

Der eksisterer simpelthen ikke nogen værdifuld lokal byggeskik, og argumentationen bliver ikke bedre ved den foragtfulde brug af ordet "typehus" om det nye byggeri. Moderne og fremragende byggevirksomheder som Eurodan har mange forskellige modeller, der modificeres efter omstændighederne, i det foreliggende tilfælde har man således tilpasset materialer, vinduesstørrelser m.m. og fornyet designet gennem bueforbindelsen mellem fløjene. Det er temmelig meningsløst at kalde det for et typehus.

Der kommer et fint nyt hus på Kærvej 13, og den slags har vi i høj grad brug for på vores ø.