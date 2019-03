LÆSERDEBAT: Som borger i Rudkøbings midtby deltog jeg i affaldsmødet i tirsdags og gik derfra - meget skuffet og utilfreds.

Under den lange gennemgang af statistikker og forklaringer sad jeg som mange andre i salen utålmodigt og ventede på at få klar besked på, hvad vi borgere egentlig var indkaldt til.

Da jeg gik i vrede, var det mit klare indtryk, at beslutningen om at påtvinge hele midtbyen en ordning med affaldsøer, og at vi fremover selv skal ud i byen og aflevere og sortere alt vores affald, var taget på forhånd.

Jeg er ikke blevet informeret om den - tilsyneladende - forudgående høringsfase. Under mødet skulle vi borgere overbevises om, at der - tilsyneladende - ikke var andre muligheder.

De demokratiske spilleregler er ikke overholdt, ikke alene får vi presset en beslutning ned over hovedet, som et stort flertal er utilfreds med, vi skal oven i købet betale mere for at gøre hele arbejdet selv. Ifølge min opgørelse skal jeg i 2019 betale 17 % mere for dette nye tiltag.

Det er en 'ommer'!