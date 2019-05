Læserbrev: I henhold til artiklen i FAA d. 20 maj vil jeg gerne fremføre følgende: Som almindelig bruger af fjernvarmen og som aktiv deltager i alle forhold deromkring, så undrer det mig, at byrådet igen bliver nødt til udskyde vedtagelser desangående.

Fjernvarmebestyrelsen, kraftvarmeværket og byrådet har gennem den sidste tid fået rigtig mange seriøse og faglige beregninger, rapporter og tilbud om fordele for mulige besparelser for os forbrugere, og vi forventer bestemt beslutninger fra byrådet i dette år.

Det undrer mig også, at der fornyligt er adskillige byrådsmedlemmer, der ikke blevet hørt i de udvalg, der skal tage beslutningerne, så de derfor udskydes med muligvise store tab på de tilbud, der ligger på bordet pt. fra leverandører til alternativerne til kraftvarmeværker.

De ansattes begrundelse for at bevare deres arbejdsplads var muligheden for at kunne holde deres traditionsrige julefrokost. Det er dybt uprofessionelt og nærmest latterligt, når vigtige miljøforbedringer og økonomi for mange fjernvarmeforbrugere er på spil.

Den manipulation med information om de samfundsøkonomiske beregninger i forhold til ny miljøvenlig teknik af fjernvarmen er højst uforståelig, da alle jo giver udtryk for, at de ønsker miljøvenlig omstilling.

Det virker mistænkeligt, at kommunen på den seneste generalforsamling i Fjernvarmen brugte deres 50 stemmer i et forsøg på at holde nye, kompetente andelshavere fra at blive en del af bestyrelsen.

Kommunen bør få styr på deres ejerskab af Kraftvarmeværket, således at de ansatte dér og kommunen samarbejder for en klimavenlig fjernvarmeproduktion. Dette vil fremover samtidig nedsætte prisen på fjernvarmen.

Kære avis. Skriv hvordan det virkelig forholder sig i de kompetencebærende grupper, der manipulerer og bremser den viden og de undersøgelser, der gør det muligt for politikerne at tage beslutninger, så de kan overholde de løfter, der er givet til forbrugerne af fjernvarmen.