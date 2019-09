Læserbrev: Avisen skriver, at Miljøstyrelsen nu er flyttet til Odense med 560 medarbejdere. Det må da være en god gevinst for en by, hvis miljø godt kunne trænge til en ordentlig omgang. At tænke sig at få hele 560 arbejdende mennesker tilført, selv om det nok er til en storby.

Bare de nu ikke bruger alle pengene til lønninger i stedet for redskaber og materiel.