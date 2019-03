Læs bøger, spis og drik og nyd livet - det bliver man ikke dummere af

Globalister: Ideologierne socialisme, liberalisme og konservatisme er under afvikling. Afløserne - globalisme, naturalisme og sundhedsfanatisme - står allerede i blomst. Da medierne ikke giver dem tilstrækkeligt modspil, gør jeg det.

En blå planet - set fra rummet er Jorden blå - kunne være globalisternes logo, da de fremhæver, at vi bebor én klode og udgør én menneskehed snarere end at være borgere i hver vores nationalstat.

Globalister lever fortrinsvis i storbyer og kommunikerer gerne på engelsk. De rejser ofte med fly, men skønt miljøbevidste kræver de ikke afgift på flybrændstof. De ser ned på provinsboere, arbejderklasse og lavere middelklasse, der ønsker lavere afgift på brændstof til biler, som de skal bruge for at passe deres arbejde.

Globalister sætter FN højt, men FN's 17 verdensmål er ikke blevet til efter en folkelig debat, som vi kender det fra debatter i og uden for Folketinget, aktuelt om en pension for nedslidte. Siden Viggo Hørup opfordrede til at "dele sig efter anskuelser", har hans valgsprog været en uadskillelig del af dansk politisk kultur.

I FN deler man sig helt åbenlyst ikke efter anskuelser, for ifølge verdensmålenes hjemmeside er målene blevet til efter en "global konsultationsproces". Lederen af FN's miljøprogram er i øvrigt lige blevet fyret. På små to år formøblede Erik Solheim 3,37 mio. kr. på rejser. Så meget for en FN-chefs omsorg for klimaet.

Naturalister ønsker at leve i pagt med naturen. De ville gerne være imod flyrejser, men hvordan kan de være det, når de elsker dykkersafari til truede koralrev?

Naturalisterne skaber indtrykket, at CO2 skader atmosfæren, men det gør CO2 ikke. Var der ikke CO2 i atmosfæren, ville temperaturen på kloden være -150 C. Men øges atmosfærens indhold af CO2, stiger temperaturen på jorden.

Uffe Elbæk fra Alternativet udtalte hele to gange i et aftenshow med Mette Vibe Utzon, at "Kødindustrien udleder 10 pct. af vores CO2". Men hvad mener han med kødindustrien? Slagterier? Græssende køer? Det vides ikke, for journalisten spurgte ham ikke.

Mennesket har spist kød i årtusinder, mens antallet af flyrejser siden deres introduktion er eksploderet. Kast dig over dem, Elbæk, ikke kødspisning.

Naturalister ser en helt i den 16-årige svenske skoleelev Greta Thunberg, der har strejket (læs: pjækket) i protest mod voksnes påståede ligegladhed med klimaet. Men hvor undervisningsminister Riisager har fået ros for at skærpe fraværsreglerne i gymnasiet, finder ingen finder det forkert, at Greta pjækker for at udtrykke sine klimameninger. Skal der være balance i meningsregnskabet, skal "klimabenægtende" elever også have lov til at "strejke" for deres meningsmod. Indtil videre synes Greta Thunberg dog at være mere lige end andre.

En enkelt indvending mod økologisk landbrug - naturalisternes trumfkort. Da økologiske landmænd ikke må bruge pesticider, må traktortrukne landbrugsredskaber fjerne ukrudtet. Og da traktorer udleder CO2, når de forbrænder benzin, udleder økologisk jordbrug mere CO2 end konventionelt landbrug.

Sundhedsfanatikere er ofte sportsglade og sætter løbediscipliner, især de lange distancer, højt. Men er det nu så sundt at løbe, cykle og stå på ski? Ikke når man betænker de mange skisportselskere, der i denne tid vender hjem med brækkede lemmer. Alligevel fodres vi med opfordringer til fysisk udfoldelse, men ikke til at læse bøger, bortset fra lekture om sundhed.

Men vi bør læse flere bøger - start med klassikerne blandt romaner, noveller, digte og skuespil - for læsning fremmer fordybelse og udvikler fantasien og modvirker faldet i intelligensniveau.

Den britiske politiker Churchill illustrerer min pointe. Ifølge en video på et museum i London indtog Churchill fire solide måltider dagligt og nød en genstand før, under og efter måltiderne; dertil røg han flere cigarer. Et usundt levned. Alligevel blev han 91. Dertil var han en ivrig læser, havde et stort bibliotek og skrev adskillige bøger.

Læren af Churchills liv? Spis, ryg, drik, læs og vær glad.