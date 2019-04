Læreren er har en nøglerolle i vores liv

Lærerrolle: Folkeskolen er måske et af det danske samfunds vigtigste grundpiller. Det er her børnenes viden, færdigheder og kundskaber bliver skabt. Den lærdom former vores børn. Resten af deres liv vil børnene have gavn af de ting, som de har lært i folkeskolen.

Derfor er det vigtigt at vi som samfund netop prioriterer folkeskolen højt. Jeg og Dansk Folkeparti ønsker en folkeskole med trygge, faste og faglige rammer. En folkeskole, hvor eleverne møder velforberedte til undervisningen og udviser gensidig respekt overfor hinanden, for læreren og med ro i klasseværelserne. En folkeskole, hvor mobning i alle afskygninger er en fuldstændig uacceptabel adfærd, der skal slås ned på. Læreren spiller en altafgørende rolle. Ja, måske en af samfundets vigtigste roller.

Det er netop læreren, som med sin faglige og pædagogiske autoritet står for den gode undervisning. Det er læreren, som er den voksne myndighed der i sit vigtige læringsarbejde formidler viden til vores børn. Det er også læreren, som i skolen trøster vores børn, hvis de er kede af det. Det er også læreren, som deltager i et hav af møder og skal stå til rådighed for nogle gange lidt krævende forældre. Læreren udfylder en imponerende opgave og fortjener anerkendelse for denne indsats.

Derfor er det vigtigt, at vi som samfund bakker op om lærerens arbejde og udviser den nødvendige tillid.