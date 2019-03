Læger i Vollsmose åbner området til omverdenen

Min regionsrådskollega Marianne Mørk Mathiasen (nu løsgænger, tidl. Liberal Alliance) har åbenbart svært ved at støtte den evt. åbning af lægeklinik i Vollsmose.

Og det er naturligvis helt legitimt at mene, selv om man ikke rigtig kan forstå, hvorfor min liberale regionsrådskollega ikke bakker op om sin egen liberale regering - i forsøget på "normaliseringen" eller åbningen af Vollsmose til omverdenen. Lægernes tilstedeværelse er i mine øjne det rigtige skridt i den retning. Men det er som nævnt MMMs egen holdning, som hun naturligvis må have.

Vi, der går ind for at få praktiserende læger til Vollsmose i samarbejde med Odense Kommunes sundhedsudvalg, medgiver, at man ikke kan tvinge nogen/nogle til at arbejde i et bestemt område. Men vi vil afprøve alle muligheder, der byder sig.

Men når min regionsrådskollega MMM siger, at Vollsmoselæger vil koste skatteyderne ekstra penge, så er det interessant at høre, hvor mange penge det handler om - hvis man laver den endelige afregning. MMM, som selv er læge, ved ganske udmærket, at forebyggelse af sygdomme (f.eks. i form af lægeklinik) er en god investering ift. alle de helbredsmæssige komplikationer og andre kritiske sygdomme, som kan opstå, hvis man ikke forebygger dem - særdeles i socialt udsatte områder.

Derfor er MMMs påstande om cementering af Vollsmose som ghettoen pga. åbningen af lægeklinik noget uvidende. Og også lidt populistisk.