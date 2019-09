Læger. Danmarks dyreste u-landsprojekt

Læserbrev: Ifølge FS's leder den 3. september har Danmark uddannet 366 svenskere og 260 nordmænd til læger. Halvdelen rejser tilbage til deres oprindelsesland. Det vil sige, at vi har uddannet 313 mennesker til læger, hvor investeringen er spildt set med mine øjne. Dette projekt er en del af det nordiske samarbejde, som jeg iøvrigt er en stor tilhænger af. Jeg er også tilhænger af, at dansk sundhedsvidenskabelig viden overføres til fattige lande. Her kan Danmark yde en værdifuld indsats.

Mit gæt er, at en lægeuddannelse koster fem millioner kroner. Det betyder, vi har ydet et tilskud til svensk og norsk økonomi på 1000-2000 millioner kroner. U-landshjælp er en positiv ting, men behøver det at være til Sverige og Norge. "Det nordiske samarbejde" dækker i dette tilfælde over en velovervejet, grov udnyttelse. Broderlandenes politikere er henrykte over, at de dumme danskere betaler festen. Hvis vi i stedet havde uddannet danskere til læger, var der ingen lægemangel i Danmark. Så havde vi ingen grund til at stjæle fattige landes læger, de gør mere gavn i deres eget land.

Jeg tror iøvrigt, at tallet på uddannede nordmænd og svenskere nævnt i avisens leder er alt for lavt - og udgiften meget større. Kan det være tallet for SDU alene eller? Det er trods alt Danmarks længstvarende u-landsprojekt, det har kørt i 50 år.

Svar: Det fremgår af lederen og af en række artikler, der blev bragt i avisen i sidste uge, at alle de nævnte 366 svenskere og 260 nordmænd arbejder som læger i Danmark. Det er desuden fremgået, at det samlet set er en god forretning for Danmark at uddanne udenlandske læger.

Vh Peter Hagmund, redaktionschef