Læserbrev: Når politiet kun ses som en forbipasserende myndighed en sjælden gang, og kommunekontoret forekommer fjernt, er der efterhånden kun den lokale praktiserende læge tilbage nær borgerne. Her kommer folk fra alle samfundslag, men snart har to millioner danskere problemer med at finde en praktiserende læge, og om få år vil 300.000 danskere stå helt uden praktiserende læge. På Fyn, hvor jeg selv bor, står 1000 fynboer lige nu uden en praktiserende læge. Det har potentiale til at vælte hele vores sundhedsvæsen og vil forstærke oplevelsen af, at velfærdssamfundet ikke kan hjælpe menigmand.

Den tidligere borgerlige regering ønskede at uddanne markant flere speciallæger i almen medicin. Det er afgørende for tilliden til den offentlige sektor og velfærdssamfundet, at man holder fast i den ambition. Der er ikke brug for nye, dyre nærhospitaler eller tvangsudflytning af de yngste, mest uerfarne læger i lægestanden. Det vil være en forkert vej at gå. Men der er brug for, at der tilføres flere midler til den nære sundhed og oprettes flere uddannelsesstillinger i almen medicin.

Hvis ikke problemet med lægemangel løses, og hvis ikke man forstår, at velfærdssamfundet ikke har en eksistensberettigelse, hvis det ikke er der for og nær borgerne, så vil belastningen på hospitalerne blive for stor, uligheden i sundhed vil stige, vores sundhed som befolkning vil forværres, og vi vælter velfærdssamfundets søjler.

Politikerne i det nye folketing skal ville det, hvis de kræfter, der yder omsorg for fællesskabet, herunder sognepræsten, civilsamfundet og den praktiserende læge, ikke skal forvitre, og de skal huske på, at det, der er nært, har vi kært.