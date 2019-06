I valgkampen er fokus i den grad på hvornår vi kan gå på pension, når vi er slidt ned. Der er ikke ret mange der taler om, hvordan den nedslidning minimeres markant, så meget færre nedslides, mens de arbejder.

Vi ved, at mange FH (LO) medlemmer slides fysisk ned. Det sker både på byggepladsen, slagterier og i hjemmeplejen. Men der sker også i stigende grad, en psykisk nedslidning blandt andre faggrupper og dermed er nedslidning et stort arbejdsmiljøproblem på tværs af brancher. Det problem skal vi forvente, at brancherne og arbejdspladserne bliver bedre til at løse og det understøtte den nye aftale på arbejdsmiljøområdet heldigvis. Men det er et tema der er helt væk i valgkampen, hvor det alene er år på arbejdsmarkedet der er til debat. Det skal vi have ændret, fordi vores år på arbejdsmarkedet også er vores mest aktive år i det hele taget.

Som både arbejdsmiljøkoordinator og folketingskandidat, er det for mig at se et alvorligt samfundsproblem, at det nedslidende arbejde for alt for mange, fører til at de må forlade arbejdsmarkedet og tjekke ind i sygedagpengesystemet. Det er simpelthen ikke godt nok, at vores arbejdsmarked er indrettet, så det slider os ned og når nedslidningen så forhindre at arbejdslivet kan fortsætte, så straffes vi i et sygedagpengesystem, der ofte tager gnisten og livsmodet fra dem der møder det.

Lad os tale om hvordan vi skaber rammerne for det gode arbejdsliv. For det er her vi skaber rammerne for det sunde arbejdsmiljø, så vi undgår at så mange mennesker nedslides og møder et kontrolsystem, der ikke er et menneskeliv værdig.

Det handler om flere ting samtidig, nemlig om at flytte arbejdsmiljøindsatsen mere tydeligt ind på virksomhederne, at styrke tilsynsmyndigheden, at forholde os til antal ugentlige arbejdstimer og til hvordan vi indretter samfundet og arbejdslivet, så stressbelastningen minimeres.

Det er ikke simpelt at finde de gode løsninger, overhovedet ikke, men det er nødvendigt, fordi vores liv også er det liv vi lever uden for arbejdsmarkedet og efter arbejdslivet er slut. Og nedslidning skaber hverken livsmod eller livsglæde, så lad os sammen få fokus på det gode arbejdsmiljø så vi undgår at blive slidt ned.