Forleden var jeg bisidder hos en god bekendt, som i en periode har brug for tæt kontakt til hjemmeplejen. Der mødte fire personer fra Munkebjerg-gruppen i Odense op til mødet. Hver med deres speciale.

Der blev på en fin, empatisk måde spurgt ind til problemerne. Der blev lyttet og der kom fine forslag til hjælp i den aktuelle situation. Der blev udvist stor faglighed. Og ikke mindst - der var god tid.

Til sidst blev der lavet en foreløbig otte-ugers plan, med mulighed for ændring i forløbet. Det blev alt i alt en meget positiv oplevelse.

Det er ikke rart altid kun at høre om de negative historier i pressen. Jeg synes, det er vigtigt, at vi også husker de mange, mange positive forløb i hjemmeplejen. Vi skal huske at rose de mange dygtige medarbejdere, som hver dag gør et stort stykke arbejde for at hjælpe borgeren til at få en bedre hverdag.

Så lad os tale hjemmeplejen op.