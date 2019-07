Læserbrev: Dette års analyse af kommunernes erhvervsvenlighed var noget af en mavepuster for Fyn. Alle, på nær Middelfart, Svendborg og Odense, ligger i den mindre erhvervsvenlige halvdel af landets 98 kommuner, og erhvervsvenligheden er faldet i langt de fleste kommuner. Det kan og skal vi gøre bedre. Heldigvis har de fleste kommuner taget tilbagegangen med oprejst pande og en ambition om at gøre det bedre til næste år. Det er den rigtige indstilling, og der er mange ting at tage fat på. Hvor det er muligt at skrue op for erhvervsvenligheden er forskelligt fra kommune til kommune, men fx er ventetiden på en byggetilladelse steget i flere fynske kommuner, ligesom der i flere kommuner også bliver investeret færre penge per borger på blandt andet at vedligeholde veje og bygninger. I Dansk Byggeri Fyn kommer vi gerne på besøg til en dialog om, hvordan det går med erhvervsvenligheden. Med fælles hjælp er jeg sikker på, at vi kan gøre det nemmere at drive virksomhed Fyn. Vi skal vende tilbagegang til fremgang og vinde det tabte tilbage. Og hvis viljen er der, er det muligt at springe mange pladser frem på listen over, hvor erhvervsvenlige landets kommuner er. Det viste Middelfart, da de i år sprang 24 pladser frem på ranglisten. Lad os sammen gøre Fyn mere erhvervsvenlig og give virksomhederne de bedste muligheder for at skabe lokal vækst og arbejdspladser.