Lad os indføre borgerting i København og Bruxelles, så almindelige mennesker får direkte adgang til demokratiet

På kant: Den sidste tid har jeg været ramt af en borrelia-infektion. Ufatteligt, at et lille insekt kan nedlægge et mange gange større menneske. Det minder mig lidt om det danske valg - tænk, hvor meget et lille nyt parti får lov at fylde i debatten. Måske det er feberen, der gør mig lettere til tårer, men jeg har nået gråden et par gange den sidste uges tid, hvor jeg har fulgt debatterne foran skærmen. For hvad er det dog, vi skal finde os i at høre på? Partiledere kaldes respektløst for landsforrædere og herboende medborgere, børn som voksne, må finde sig i´at høre sig ønsket deporteret efter partilederens forgodtbefindende - alt sammen for åbne mikrofoner.

Transmissionen fra søndagens folkemøde på TV2 gav mig modsat, i glimt, anledning til at glædes og røres over det Danmark, jeg bekender mig til - nemlig det, hvor vi kan diskutere og være sammen i en god tone trods uenigheder, og hvor et repræsentativt udsnit af befolkningen deltager engageret i debatten.

Den medicin, der i mine øjne skal til for at bekæmpe den infektion, vores demokrati herhjemme og i Europa inficeres af i øjeblikket, hvor had og hårde fronter hersker frem for konstruktiv dialog og visioner for samfundet og fremtiden, er at give borgere direkte indflydelse. Både Europaparlamentet og Folketinget bør som modvægt til teknokrati, politikerlede, populisme og kaos tilføjes et andet kammer eller et selvstændigt borgerting af tilfældigt udpegede almindelige mennesker med reelle beføjelser.

Den afsluttende EU-debat på DR1 onsdag aften mellem de 10 spidskandidater til EU-valget og ti borgere illustrerede behovet på fornemste vis.