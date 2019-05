Lad os få alderdomshjemmene tilbage

I debatten om ældrepleje i Danmark op til det kommende valg er der fra mange sider ytret stor bekymring for, at vi ikke vil have ressourcer nok til at tilbyde tilstrækkelig hjælp til det stigende antal gamle og svagelige borgere. Det er svært at få uddannet nok sosu-assistenter og sygeplejersker. Mange gamle kan ikke tilgodeses med et tilbud om plejehjemsplads, når de selv ønsker det. Plejen i eget hjem - både den personlige og rengøringsstandarden - bliver der skåret drastisk ned på i mange kommuner.

Samtidigt med dette er der overvejelser om at stoppe med at uddanne almindelige social- og sundhedshjælpere. Det giver ikke mening. Mange ældre - for hvem ønsket om daglig hjælp bunder i almindelig aldring, utryghed, frygt for fald og ensomhed - behøver ikke at blive plejet af personale, der har primær kompetence i medicinhåndtering.

De plejehjem, som vi oplever, at mange ældre ikke kan få en plads på i tide, er blevet højt specialiserede og rummer meget syge beboere. Der skal bygges nye, men hvorfor ikke differentiere?

Hvorfor ikke genoplive tanken om alderdomshjem for de, som gerne vil have selskab og tryghed, men endnu kan gå lidt til hånde i køkken eller have? Disse hjem kunne primært bemandes med almindelige hjælpere og kun enkelte sygeplejersker på besøg til medicindosering og vejledning.

Og husk så lige, at udlændingelovgivningen ikke skal strammes så meget, at vi smider alle de søde etniske piger ud, som i stort tal i disse år uddanner sig til plejesektoren. Lad alle - med vilje til integration og et ønske om at bidrage til Danmark - blive og gøre nytte, så vi tør blive gamle i det her samfund.