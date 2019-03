Lad os blive mere digitalt betænksomme

I gamle dage var man godt opdraget, hvis man undlod at ringe efter 22, men med flere og flere digitale muligheder er tiden på flere måder skredet fra den slags hensynsfulde begrænsninger. Gennem de seneste mange år er studerende for eksempel blevet vænnet til at skulle arbejde på deres afleveringsopgaver frem mod midnat, for sådan gør et ungt menneske, når deadline for den digitale indsendelse sættes til klokken 00.

Og hvorfor ikke? Offentlige myndigheder sender jo alligevel mails ud i vores e-bokse, længe efter vi har fået fri fra arbejde.

Men begge dele vil regeringens stresspanel nu gøre op med. Panelet har i løbet af sin korte levetid udsendt sin fjerde anbefaling, som går ud på at genindføre noget så gammeldags og værdiladet som en form for digital betænksomhed. Kun to gange om ugen bør myndighederne have lov til at sende beskeder ud af huset, foreslår panelet. Bare fordi man kan sende mails ud døgnet rundt, behøver man nemlig ikke gøre det.

Det er fristende at more sig over anbefalingens banalitet, men når latteren er forstummet, må vi som samfund erkende, at det er mere tankevækkende end noget andet, at et regeringsnedsat panel ser sig nødsaget til at se på vores digitale opførsel. Vi er vel voksne mennesker, der kan tage fornuftige beslutninger for os selv, ikke? Eller?

Det budskab, der går igen i panelets tre første forslag, fortæller noget andet. De handler om at nedlægge det udskældte forældreintra, at ville lære unge at mestre livet og ledere at tage medarbejderes stressdiagnoser alvorligt. Og i hvert fald de sidste to er ret beset ikke noget at grine af.

Vi bør vel ikke opfatte det krænkende eller indgribende i den personlige frihed, når stresspanelet foreslår at sætte livets op- og nedture på skoleskemaet for unge mennesker. Er det ikke rettere et opråb til et samfund, der de senere år har accepteret, at uddannelsesinstitutionerne ansætter flere og flere psykologer for at hjælpe rådvilde og usikre unge mennesker? Hvor en del af befolkningen fortsætter med at dele videoer optaget i smug på de sociale medier, selv om det for længst er kendt, at handlingen er strafbar. Og når det er tilfældet, er der tilsyneladende behov for at få genfortalt hvilke regler, samfundet er bygget op omkring. Og at bare fordi man kan sende mails døgnet rundt, behøver man ikke gøre det.

Når der alligevel er noget galt med at nedsætte et stresspanel, er det ret banalt panelets navn. Ved at bruge ordet "stress", bliver det navnet, der løber med dagsordenen, ikke indholdet. Ærgerligt, for det er rigtigt set at sætte en debat i gang om, hvordan vi gerne vil omgås hinanden i en tid, hvor digitale muligheder overhaler os indenom. Og hvor vi har glemt, at det er små fif som ikke at ringe efter 22, der er med til at holde stress fra livet.