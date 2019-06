Nu hører man på de forskellige partiers valgoverbud, at vi risikerer at skulle modtage kvoteflygtninge.

Før i tiden var flygtninge nogle, som kom hertil eller til et andet land for at være midlertidigt i sikkerhed, hvorefter turen gik hjemover hurtigst muligt. Det er ikke tilfældet i dag. Flygtninge er ikke længere flygtninge, men forsøger at komme for at blive.

Hvis det kommer så vidt, at vi (Gud forbyde det) skal tage mod kvoteflygtninge, kunne vi så ikke tage nogle af de mange kristne, som er forfulgt verden over? Man må vel sige, at muslimerne har opbrugt deres kvote - også i den grad - skulle jeg mene.