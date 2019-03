Kunstig intelligens kan fange banditter i habitter

To hæderkronede danske virksomheder er jo styrtet fra agtelsens tinder på det seneste, først Danske Bank, der tilsidesatte enhver form for etik og god forretningsskik for at skovle penge ind i baltiske lande, og senest Falck, hvor ledelsen har grebet til metoder, der kan bruges som filmmanuskript til en gangsterfilm. Ledelser kan i pressede situationer åbenbart blive grebet af et skyklap-syndrom, hvor det bare handler om at nå målet - koste hvad det vil, og i den sammenhæng er moral og etik åbenbart også på listen over, hvad der kan ses stort på. Intelligent software, robotter og digitale tvillinger er dele af en løsning, der kan undgå, at ledelsen træder ved siden af. Eller for den sags skyld at andre, som i tilfældet med Skat udnytter naive, tillidsbaserede og teknisk svagt funderede systemer.

Artificial Intelligence - AI - kunstig intelligens kan hjælpe banditterne med at holde sig på dydens smalle sti. Det er den næste store bølge, der rammer os rent IT-mæssigt. Vi har set det i science fiction-film i mange år, men nu kommer det med stormskridt, og AI er på vej til at blive en naturlig del af vores hverdag. Det, vi oplever en rivende udvikling inden for i dag, er det, vi kalder Narrow AI, hvor specifikke eller afgrænsede aktiviteter kan udføres af AI. Ofte bedre, hurtigere, og mere fejlfrit end et menneske. Det er her allerede: Google ved - på godt og ondt- hvor du er og hvad du interesserer dig for, og når du bruger Google, er det gennem et lag af kunstig intelligens. Kunstig intelligens i software hjælper dig, når du vil ombooke dit fly eller ændre din forsikring på selskabets hjemmeside. Store virksomheder bruger AI-softwarerobotter - revisionsvirksomheden E&Y f.eks. har 700 interne robotter, der hjælper med alt fra rejseafregninger til HR-spørgsmål ved graviditet.

AI-software trænes til at løse en opgave og kan tage ved lære efterhånden, som den løser opgaven, så den bliver bedre og bedre. Kunstig intelligens-software er som udgangspunkt ikke udstyret med hverken moral eller etik; faktisk kan de finde på at snyde lige så meget som menneskelige banditter. Et forskningsprojekt fandt fornyligt to prissætningsrobotter, som var blevet lige dygtige nok, og derfor aftalte med hinanden at hæve prisen...

Træning af AI og et regelsæt er nøglen. Softwaren "glemmer" ikke opgaven og kan udstyres med det ufravigelige regelsæt - som banditterne glemmer. På den måde kan man udstyre topledelsen med digitale fodlænker, så vi undgår, at de træder ved siden af i fremtiden. Et af de spændende områder, der er gang i lige nu, er digitale tvillinger. Det startede med at være en digital kopi af virkeligheden, f eks. omkring en elevator; dens reparationshistorie, opdatering, afskrivninger og andet godt. Men digitale tvillinger bliver også intelligente. Næste generations patientjournal er en livslag digital tvilling, en spejling af mig. Dit hus får en digital tvilling og tilkalder selv service, når der er brug for det. Og din organisation får en digital tvilling, der holder styr på, hvor der er problemer. Netop den organisatoriske digitale tvilling kan holde øje med transaktionsforløb i virksomheden, fange hvor der foregår noget usædvanligt. Hvis Danske Bank havde haft sådan en, kunne den have undret sig over, at så stor en del af bankens overskud kom fra et lillebitte baltisk land.

Og så er der digitale assistenter. Mange af os kender Siri, Google Assistant og de andre. Også de er på vej til at blive klogere. Assistenter holder styr på mine aftaler, de booker aftaler for mig, de følger med i min mail, de minder mig om, hvad jeg skal huske, og kommer med forslag til svar. De deltager snart i møder og holder styr på, hvad der blev sagt, så der kan følges op bagefter. Hvis Falck havde haft digitale assistenter, ville de måske have undret sig over, at der var så mange reddere i Sønderjylland i forhold til antal kørte timer. For ikke at tale om, hvis assistenterne havde været med på direktionsmøderne - eller havde kigget lidt i direktionens e-mail..

Og her er en ide til en ny service. Alle store virksomheder er vældig optaget af compliance, som kan oversættes til "efterlevelse af krav og regler". Det er noget, man skriver om i årsrapporten og noget, som revisionen interesserer sig for. Hvis nu man på samme måde, som man har et virus-filter, havde et compliance filter, så var der styr på, at alt foregik lovligt. Med kunstig intelligens-software var det en udmærket ydelse, som de store konsulent- og revisionsfirmaer kunne tilbyde. Lad os sætte kunstig intelligens ind mod banditter i habitter.