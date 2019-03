Jeg har haft den fornøjelse at få et kursus i "Kunsten at dø".

Og mage til kursus skal man lede længe efter. Det var en fantastisk forestilling, udført af to fantastisk morsomme og dygtige mimekunstnere på Teater Momentum. En fantastisk forestilling - fantastico, fantastico, stor applaus til de ordløse klovne, som jeg sent vil glemme.