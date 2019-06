Kunstakademiet og den helt nye forældede Bystrategi

Et kik på sparekataloget, som By- og Kulturforvaltningen offentliggjorde i tirsdags, tegner en meget dyster fremtid for kulturen i en provinsby med blomstrende storbydrømme.

Mange af forslagene virker som rene provokationer, der er billige at trække tilbage, når den ventede folkelige modstand rejser sig. Her tænkes f.eks. på de minimale beløb, som bruges til at holde liv i HCA Festspillene, Legeruten langs Odense Å og sommeraktiviteter for børn. Hvad koster det egentlig til sammenligning at installere de irriterende chikaner på byens lysegulerede kryds, hvor fodgængere og motionsløbere skal standse og vente en omgang, indtil der trykkes på knappen for den "grønne mand". Spar endelig småpengene her i stedet for.

Spareforslagene vedr. lukningen af friluftsbadet, springvand og gadelamper der slukkes, ophørsel af julemarkedet, torsdagskoncerter og Havnekulturfestivalen ville være frygtelig ærgerligt for byens borgere og skidt for byens nye storbyimage. Alle disse ting kan dog sættes i gang igen i bedre tider.

Men Kunstakademiet! Slagtes dette, får vi det aldrig igen. Vi smider en statsanerkendt - og statsstøttet - kunstnerisk uddannelsesinstitution ud af byen? Hvordan rimer det med intentionerne i den netop udsendte "Odense Kommune Bystrategi 2019", som er i høring netop nu? Her står på side 21 "...Samtidig vil vi arbejde for at tilføre byen uddannelser, der understøtter udviklingen af en mere kreativ by, som eksempelvis arkitektur, design og lignende." En lukning af Kunstakademiet er nok det dummeste signal at sende, hvis vi ønsker nye statsstøttede kunstneriske uddannelser, der understøtter udviklingen af en mere kreativ by.

Kære lokalpolitikere, regn ikke med et stort folkeligt forsvar for en elitær institution som Kunstakademiet - men tænk jer grundigt om, inden I brænder en meget vigtig bro til fremtidens kreative storby.