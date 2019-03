Kun Socialdemokratiet taler vores fødevarer ned

Verdensmestre: Den danske fødevare- og landbrugsklynge er verdensmestre i at levere sunde og sikre fødevarer til de mest kræsne forbrugere over hele kloden. To tredjedele af dansk danske landbrugsproduktion sælges som højkvalitetsprodukter.

Sådan kan man præstere, når man er ambitiøs - og bliver ved med at udvikle og forbedre sin produkter og produktionsformer generation for generation. Derfor er hver eneste investering, der sker i landbrugs- og fødevareerhvervet i dag også en investering i mere miljøvenlig produktion, mere dyrevelfærd og større hensyn til klimaforandringerne.

Jeg er stolt af, hvad dansk landbrug præsterer - både herhjemme og på eksportmarkederne. Jeg er stolt, når Landbrug & Fødevarer sammen med Danmarks Naturfredningsforening leverer et fælles oplæg til, hvordan vi kan mindske klimaforandringerne.

Og som østjysk Venstre-politiker gør det mig helt særligt stolt, når både Danish Crown og Arla - som begge ligger i vores baghave i Østjylland - sammen med deres leverandører i landbruget leverer klimastrategier, der ligger sig helt op ad regeringens ambitiøse klima- og energipolitik.

De to østjyske fødevare-giganter beviser, at Danmark har et erhvervsliv i verdensklasse. Som både leverer på verdens mest ambitiøse klima- og miljøindsats - og samtidig leverer højkvalitetsprodukter, som bidrager til den indtjening, der finansierer fremtidens vækst og velfærd i Danmark. Landbrugs- og fødevareklyngen beviser endnu engang, at Danmark er verdens grønne stormagt. Tusind tak til landbruget og fødevareklyngen for det!

Kun tidligere fødevareminister Dan Jørgensen (S) og tidl. miljøminister Ida Auken (SF og R) kan ikke finde ud af at klappe med, når dansk landbrug henter international hæder og investerer stort i grønne løsninger. Her forsømmer man aldrig en lejlighed til at tale fyrtårne inden for dansk erhvervsliv ned. Senest Dan Jørgensen i avisen Danmark 8. marts. De har ikke rigtig forstået, at det er, når vi taler sammen og arbejder sammen, at Danmark er stærkest.

I modsætning til dansk landbrug har de to tidligere ministre ikke selv leveret noget som helst bidrag til at gøre Danmark til et grønt foregangsland.

De blev underkendt af deres egen Natur- og Landbrugskommission. Alle Ida Aukens og Dan Jørgensens egne eksperter i Thorning-regeringens Natur- og Landbrugskommissionen underkendte hele det faglige grundlag for den miljøpolitik, som rød blok har prædiket siden 1970'erne. De blev sat på bænken af både miljø-eksperterne og danskerne ved sidste folketingsvalg.