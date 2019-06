Kulturskole i Vollsmose?

Kultur danner, kultur integrerer, kultur udvikler.

Når børn og unge arbejder med kultur, udvikles deres kompetencer på mange områder. De bliver bekendt med hvordan vi omgås hinanden, de får en positiv adfærd og gode vaner, der befordrer samarbejde og sammenhæng, de får holdninger og traditioner. Kultur er den sammenhængende helhed af tro, moral, værdier og vaner, der tilsammen danner grundlaget for en befolknings adfærd, love og skikke.

Vi er gået i gang med den sidste Vollsmoseplan, og der trækkes mange arbejdsredskaber op af værktøjskassen. Nedrivning af boliger, udflytning af beboere til andre boligområder, fokus på pligter og ansvar, overblik over de sociale udgifter, obligatorisk børnehave for de mindste og meget mere.

Måske skulle man også bruge det kulturelle værktøj bevidst og i en fokuseret indsats?

Det er svært at danne, integrere og udvikle, hvis der ikke er en kontekst, hvori det kan foregå. Skulle man i forbindelse med udrulningen af planen for Vollsmose oprette en kulturskole for børn? Her kunne de mødes med hinanden og nogle af byens musikere, malere, dansere og skuespillere og sammen opbygge et forpligtende læringsmiljø omkring kulturen med udvikling af de kompetencer og færdigheder, der kræves for at indgå på en god måde i vores samfund.

En sådan kulturskole skal naturligvis funderes på de steder, hvor børn og unge befinder sig hver dag. I børnehaven og i skolerne. Jeg er sikker på, at børnehaver og skoler er klar til et samarbejde med byens kulturinstitutioner, herunder Odense Musikskole, hvis der findes mulighed for at etablere et kulturskoleforsøg i bydelen. Kulturskolefagene kunne være en integreret del af hverdagen, så alle børn har mulighed for at være med - uden økonomiske udgifter.

Vi er i hvert fald klar med de kulturelle visioner - er Odense også klar med de politiske visioner?