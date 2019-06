Kulturen i Odense er ved at blive smadret

Det er skammelidt med de tiltag, som politikerne lægger op til i deres spareiver. Rent ud sagt, så er de ved at smadre kulturen i Odense. Nu vil man så fra politisk side forsøge at inddrage hundrede mennesker som agerer i kulturlivet i Odense på den ene eller anden måde, det er det vi dødelige kalder brandslukning. Lad mig komme med et par ting som musik i Kongens have - det skal sløjfes, et arrangement for den lille mand og kvinde, som ikke har midler til at betale de ellers høje billetpriser rundt omkring, alt i mens er Kommunen vært for et større millionbeløb til Tinderbox over en årrække. De fleste er bekendte med, at det er kapitalfonde, der står bag Tinderbox, der som bekendt ikke er sat i verden for at holde moderate priser, men at få det størst mulige afkast til deres medlemmer i kapitalfonden, samtidig med, at de på ledelsesmæssige områder kan score nogle bonusser, som kan få nakkehårene til at rejse sig. På vandfronten, som børn og deres forældre elsker at benytte, her kommer Bolbro Badeland ind i billedet, hvor vi står i kø hver weekend. Ja, selv til en ledig bruser, når man skal vaskes. Personligt har jeg ikke noget imod, at de lukker friluftsbadet, hvis så de til gengæld ville opføre et badeland for børn og deres familier, hvor man ikke skal stå i kø i timevis for at komme ind. Vi er kommet til en skillevej, hvor vi må sige, at politikerne får afstemt deres politiske ambitioner med det, som kommer ind i kommunekassen. Vi kan jo ikke som borgere leve med, at skatterne bliver sat op og bagefter skal der sættes ind med et sparekatalog, der siger "spar to" til det hele. Det er ganske enkelt uværdigt den måde, man behandler kulturen på. Pilen peger på politikerne.