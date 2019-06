Kultur skaber fyrtårne og giver byen sjæl

Kære byrådspolitikere. I skal i denne uge drøfte et sparekatalog, som bl.a. foreslår omfattende besparelser på kulturen. Inden I træffer beslutningen, vil jeg bede jer nøje overveje, hvad er Odense uden kultur. Det er som en café uden stemning, en fest uden deltagere eller en krop uden hjerte - surrealistisk og meningsløst.

I disse år bruger vi i fællesskabet i Odense rigtig mange penge på at gøre byen mere attraktiv. Der købes masser af mursten, beton, sporskinner, asfalt med mere. Der bruges mange kroner på at skabe en endnu bedre by. Det er godt og visionært! Netop derfor vil I også skyde jer selv i foden, hvis I nu sparer på det, der skal give byen indhold, sjæl og varme. Kort sagt, gøre byen spændende.

Lad mig komme med et par eksempler:

Odense Zoo er den største turistattraktion på Fyn. Næsten en halv million, primært fynboer, glæder sig årligt over at besøge Odense Zoo. Hvis I fjerner havens anlægstilskud, så vil sådan en attraktion ikke længere have økonomi til løbende at investere i nye oplevelser. Konsekvensen er, at Odense Zoo vil forfalde og langsomt sygne hen. Alle som arbejder med attraktioner ved, at der løbende skal investeres i nyt for bare at fastholde gæsternes interesse. Vi skulle nødig have et nyt Fynsk Sommerland midt i Odense. (Flere af jer har sikkert set, hvordan det lukkede Fynsk Sommerland i årevis har stået og forfaldet). En populær lokal turistattraktion skal bevares, som en attraktiv seværdighed.

TipToe BigBand er et af Danmarks bedste bigbands. Sidste år leverede de bl.a. musikken til Odense Teaters "Catch me if you can". Faktisk roste anmeldere fra hele landet netop forestillingens musik til skyerne. Det blev dermed et slående eksempel på, hvordan kultur kan være fyrtårn og sætte Odense på landkortet. TipToe BigBand, der i år fejrer 25-års jubilæum, arbejder målrettet sammen med Kommunen om at blive basis-ensemble og dermed få et mere fast og større tilskud af de statslige midler. Fjernes Kommunens tilskud til big bandet, så ikke bare dør TipToe BigBand, men dermed dør også alle håb om potentielle øgede statslige kulturkroner til Odense. Kortsigtet og dumt! Et fyrtårn, der ses i Jylland og København, skal bevares.

Kære byrådspolitikere. Fasthold støtten til kulturen. Hav mod til ikke blot at investere i mursten, asfalt, skinner og beton, men også at investere i byens sjæl. Det kræver mod at investere i det åndelige, vis os alle, at I og vi i fællesskab har åndsmodet!