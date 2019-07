Kultur koster penge, men...

Læserbrev: Redaktionschef Peter Hagmund omtaler i Fyens Stiftstidendes leder 2. juli, under overskriften "Kultur koster penge", Opera på Engen søndag 30. juni, som for første gang kostede en entrébillet på 125 kroner at overvære. Et arrangement som i mange år har været gratis både på Engen i Fruens Bøge og i nogle år i Kongens Have.

Peter Hagmund argumenterer for, at kultur skal koste penge, uanset om det er en operakoncert på Engen med Odense Symfoniorkester, en billet til museum eller et andet musikarrangement som nyligt afholdte Tinderbox. Kultur er ikke gratis, som han skriver.

Og jeg er ikke uenig med ham, gode kulturoplevelser koster penge. Og 125 kroner er ikke det, der får mig til at fravælge her. Men hvis Peter Hagmund vil argumentere for sit synspunkt, at kultur skal koste forbrugeren, bør han ikke undlade at nævne årsagen til, hvorfor man nu skal betale for at komme til Opera på Engen i 2019-versionen. For grunden til, at der netop i år skal betales entré skyldes udelukkende det underskud på 7,5 milioner kroner, opsætningen af Wagners "Ringen" med Odense Symfoniorkester i 2018 afstedkom, og som, ifølge Odense Symfoniorkesters musikchef Finn Schumacher, skal tilbagebetales til Odense Kommune over et par sæsoner. Det bliver svært med det lave tilskuertal til Opera på Engen i år.

At det næsten altid - også på kulturområdet - er en dårlig idé at ændre en begivenhed fra i mange år at være gratis til pludselig at koste entrékroner, uden at produktet er i en ny eller forbedret version, burde være Peter Hagmund bekendt, men det faktum undlader han behændigt at omtale i sin argumentation for brugerbetaling.

Det er ikke kun mig, der synes, det er en dårlig idé. Stiftstidendes kulturjournalist Malene Birkelund skriver i avisen 21. marts i år om emnet: "Det er efter min mening det farligste sted, man kan hente pengene". Og videre: "At sætte billetpris på arrangementet risikerer simpelthen at blive dét, der lukker symfoniorkestrets eneste udendørs sommerkoncert".

Og at Peter Hagmund i sin leder argumenterer for brugerbetaling ved at skrive, at lykkeligvis syntes de fleste af de gæster, avisen talte med i søndags (på Engen), at det var helt i orden at betale entré for at lytte til professionel opera, viser en logik, der svarer til at spørge kunden i supermarkedet, om det er i orden at betale for de varer, han eller hun lige har betalt for og lagt i indkøbsposen.