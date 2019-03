Kultur i kommunen. Vi må give op

Vi må give op.

Art i Assens, med åbne værksteder for alle, bliver ikke til noget.

Vi afleverede et forslag til kommunen 12. januar, det fik ingen belønning, vi måtte ikke bruge penge på PR-materiale, der måske kunne have givet os de midler, vi havde brug for. Vi afleverede et borgerforslag 23. januar, på få timer samlede vi over 100 underskrifter, men kommunen valgte at sylte forslaget og har aldrig reelt behandlet det, som de skulle i byrådet 27. februar.

Vi har lavet et projekt, der kan hvile i sig selv, uden driftsmidler fra kommunen.

Hvis kommunen havde valgt Art i Assens, som en del af projektet "Hovedbyer på forkant", havde vi haft gode muligheder, men byrådet valgte i stedet at flytte biblioteket ned på havnen.

Uden ejerskab til Østergade 5, er der ingen fonde, der vil støtte projektet.

Der er oplæg til ny kulturpolitik i kommunen, som ikke rummer mulighed for at udfolde sig kreativt og få forståelse for visuel kunst, design og håndværk. Det er ikke nået til Assens, at Danmark i fremtiden skal leve af kreativitet, at der ikke kommer en ener uden en bredde.

Der er mange dygtige kunstnere på Vestfyn, det havde været en fornøjelse at få dem frem i lyset og Art i Assens på hovedgaden ved byens gamle torv.

Facebookgruppen "Art i Assens" vil fremover blive brugt af kreative sjæle, der har noget på hjerte eller noget at vise frem. Et virtuelt galleri.

Tak til alle der har støttet os - og dyb beklagelse over for alle jer, der har drømt om at befolke huset. Vi gjorde, hvad vi kunne.