Kultur, børn eller ældre?

Jeg synes, alle de borgere, som nu raser over kulturbesparelserne, burde skamme sig, men det er så typisk kun at tænke på sig selv. I bliver selv gamle engang, tænk på det. Nu er det jeres tur til at bidrage. Jeg tænker, at alle jer, der i mere eller mindre pæne vendinger raser, ikke tager skade af at undvære lidt af kulturen, således at børnene får gode opvækstbetingelser, og de ældre får en værdig pleje og omsorg. Mange af jer, der skaber jer over besparelser, er måske selv forældre. Er jeres børn ikke vigtigere end et kulturtilbud? Og hvad med børnenes bedsteforældre og oldeforældre, der ikke får den pleje og omsorg, de har brug for, er de ikke vigtigere end et kulturtilbud? Tænk jer om. Se objektivt på situationen og stop.

Trods alt brokkeriet vil jeg håbe, at Peter står fast og ikke ryster på hånden.

Situationen er ikke ønskværdig, men pinedød nødvendig.